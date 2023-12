Ngày 20-12, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Hà Nguyễn Ngọc Dương (20 tuổi, ngụ huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ Hà Nguyễn Ngọc Dương về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, sáng 18-12, Công an phường Ea Tam tiếp nhận đơn trình báo của ông B. (48 tuổi) về việc khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, gia đình ông bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 điện thoại iPhone 15 Pro trị giá 35 triệu đồng và số tiền 500.000 đồng.

Công an phường Ea Tam đã vào cuộc điều tra và xác định được nghi phạm vụ trộm cắp là Hà Nguyễn Ngọc Dương. Lần theo dấu vết, công an xác định Dương đã đón xe khách và đang trên đường lẩn trốn đến TP HCM.

Do đó, Công an phường Ea Tam đã cử 1 tổ công tác đi TP HCM. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã đón lõng và bắt giữ được Dương khi vừa xuống xe tại Bến xe Miền Đông, TP HCM.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận trước đây có tình cảm yêu đương với con gái ông B. nhưng đã chia tay.

Cần tiền chơi game, trả nợ và biết được quy luật sinh hoạt của gia đình người yêu cũ nên Dương đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Trước đó, Dương cũng 2 lần đột nhập nhà ông B. trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 9-7, Dương trộm cắp 1 chiếc nhẫn kim cương trị giá 34 triệu đồng, ngày 20-11 trộm 12,5 triệu đồng.