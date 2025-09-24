HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ "tú bà" quản lý nhiều nhân viên phục vụ quán karaoke kèm bán dâm

Cao Nguyên

(NLĐO) – Bước đầu, công an làm rõ có ít nhất 7 nữ nhân viên phục vụ quán karaoke đã từng bán dâm cho khách với giá từ 1 đến 2 triệu đồng/lượt.

Ngày 24-9, tin từ Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1984, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Bắt giữ "tú bà" quản lý nhiều nhân viên phục vụ quán karaoke kèm bán dâm- Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt đọc lệnh tạm giữ hình sự "tú bà" Nguyễn Thị Kim Hồng

Trước đó, quần chúng nhân dân cung cấp tại nhà bà Hồng có nhiều nhân viên làm tiếp viên quán karaoke và hoạt động mại dâm.

Tối 20-9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Hòa Hiệp kiểm tra nhà bà Hồng và phát hiện có 14 nữ nhân viên chuyên phục vụ khách hát karaoke.

Bắt giữ "tú bà" quản lý nhiều nhân viên phục vụ quán karaoke kèm bán dâm- Ảnh 2.

Bước đầu công an làm rõ có ít nhất 7 nữ nhân viên từng bán dâm cho khách

Bước đầu, công an làm rõ có ít nhất 7 nữ nhân viên có bán dâm khi khách có nhu cầu.

Theo đó, nhân viên sẽ trực tiếp thỏa thuận bán dâm cho khách với giá 1 triệu đồng/lần và 2 triệu đồng qua đêm. Trong đó, Hồng thu từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Nhà nghỉ H.V. (phường Hòa Hiệp) là nơi được bà Hồng yêu cầu các nữ nhân viên dẫn khách tới bán dâm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

