"Tú bà" 8X điều hành đường dây bán dâm ở Huế

Ngày 19-9, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 1 – TP Huế đã tuyên phạt Phan Thị Thanh Thúy (SN 1984; trú tại phường Thuận Hoá, TP Huế) 4 năm tù và Nguyễn Văn Hùng (SN 1978; trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) 3 năm 3 tháng tù về tội "Chứa mại dâm".

Vào tháng 9-2024, Thúy thuê một căn nhà tại đường Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP Huế với giá 15 triệu đồng/tháng, thời hạn 3 năm, để mở cơ sở kinh doanh dịch vụ massage. Tuy nhiên, vì hám lợi, bị cáo đã lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách có nhu cầu tại cơ sở này.

"Tú bà" Phan Thị Thanh Thúy và quản lý Nguyễn Văn Hùng hầu toà vì tội "Chứa mại dâm".

Thúy tuyển 6 nhân viên nữ để duy trì hoạt động của cơ sở, khi lượng khách đông, Thúy còn gọi thêm các gái bán dâm bên ngoài thông qua Zalo.

Tại tầng 1 cơ sở massage, Thuý bố trí một phòng riêng để các nhân viên ngồi chờ đến lượt phục vụ khách. Để điều hành hoạt động, Thuý thuê Nguyễn Văn Hùng làm quản lý, phụ trách trông coi và dẫn khách lên phòng, với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Thuý sử dụng điện thoại đăng nhập tài khoản Zalo và lập nhóm "Nv Thanh Thúy" gồm Hùng và các nhân viên. Khi có khách mua dâm, Thuý hoặc Hùng sẽ nhắn tin vào nhóm để điều nhân viên lên phòng.

Thuý quy định khi khách đến massage có nhu cầu mua dâm thì sẽ đưa ra nhiều "combo" với mức giá khác nhau để khách tuỳ nghi lựa chọn. Theo đó, giá 700.000 đồng khách trong tỉnh, 800.000 đồng đối với khách ngoại tỉnh nếu sử dụng dịch vụ thấp nhất. Giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượt nếu sử dụng phòng VIP và dịch vụ cao cấp hơn.

Trong đó, đối với tiền vé massage khách địa phương nếu dùng phòng VIP là 300.000 đồng, phòng thường 200.000 đồng. Giá vé có thể thoả thuận thấp hơn tuỳ thuộc khách đi xe máy hay ô tô và khách ở Huế hay địa phương khác đến.

Trong ngày 12-2 và 13-2, Thuý và Hùng đã tổ chức cho 54 lượt bán dâm tại cơ sở này. Do toàn khách trong địa phương và đi xe máy nên Thúy thu tiền vé phòng VIP là 200.000 đồng/lượt và phòng thường là 150.000 đồng/lượt.

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 13-2, lực lượng Công an TP Huế bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Thanh Thúy thì phát hiện và bắt quả tang hai trường hợp đang thực hiện mua dâm.