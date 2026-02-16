Bắt kẻ đốt 2 xe ô tô và cửa chùa Sùng Khánh

Ngày 16-2, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã tạm giam Vũ Văn Tân (SN 1989, trú tại thôn Hòa Hy, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm đã gây ra vụ đốt xe 2 xe ô tô và cửa chùa Sùng Khánh.

Nghi phạm Vũ Văn Tân tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 15-2 (tức 28 Tết), Công an đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra 2 vụ cháy đối với 2 xe ô tô để ở thôn Lục Độ và trước Đình làng Hòa Hy, đặc khu Cát Hải. Tiếp đó, cũng trong ngày, tại chùa Sùng Khánh, thuộc thôn Tiến Lộc, đặc khu Cát Hải có 1 đối tượng dùng phao xốp áp vào cửa chùa và châm lửa đốt làm bộ cửa chính của chùa bị hư hỏng, 1 cánh cửa bị cháy phần dưới và 3 cánh còn lại bị cháy xám.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu Cát Hải đã khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Chiếc ô tô bị Vũ Văn Tân thiêu cháy rụi

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Đặc khu Cát Hải đã làm rõ Vũ Văn Tân (SN 1989, trú tại thôn Hòa Hy, đặc khu Cát Hải) là nghi phạm đã gây ra vụ đốt xe 2 xe ô tô trên và cửa chùa Sùng Khánh.