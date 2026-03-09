HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt khẩn cấp kẻ gây rối phụ nữ ở nhà ga T3

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu sau những hành động đập phá, gây rối ở khu vực nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 9-3, Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu (35 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bắt khẩn cấp người gây rối tại nhà ga T 3: Hành động Đáng lên án - Ảnh 1.

Bùi Quang Hiếu tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về việc việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an Phường Bảy Hiền vào cuộc xác minh, mời bị hại về phối hợp hỗ trợ điều tra; đồng thời truy tìm, đưa Hiếu về trụ sở để làm việc. 

Theo đó xác định lúc 0 giờ 15 ngày 8-3, chị Đ.T.T (39 tuổi) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà. Tại đây, sau khi hỏi giá, chị T. nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không tiếp tục thuê xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác. 

Cho rằng chị T. "gọi xe nhưng không đi", Hiếu lớn tiếng chửi bới và có hành vi kéo hành lý của chị T. ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ và người dân gần đó chạy đến can ngăn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. 

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường. Lúc này, một phụ nữ mặc váy trắng đến can ngăn nhưng người này không dừng lại mà còn vung tay dọa đánh, đồng thời đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ.

Đáng nói, dù có nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông tiếp tục đập phá, thậm chí lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

bắt khẩn cấp sân bay Tân Sơn Nhất gây rối trật tự công cộng gây rối trật tự trật tự công cộng
