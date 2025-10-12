HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt khẩn cấp người đàn ông 2 lần đốt rác trong một ngày gây cháy nhà hàng xóm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bị lực lượng công an yêu cầu không đốt rác ở tầng 5, Hoàng Cao Sơn vẫn cố tình đốt khiến ngọn lửa bùng phát cháy lan sang nhà hàng xóm.

Ngày 12-10, Công an TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Hoàng Cao Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cháy lớn Hà Nội do Hoàng Cao Sơn đốt rác nhiều lần , hàng xóm khốn đốn - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Hoàng Cao Sơn. Ảnh: L.H.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-10, Công an phường Láng nhận được thông tin xảy ra vụ cháy lớn tại tầng thượng ngôi nhà trên phố Đê La Thành (Hà Nội). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ vụ hỏa hoạn trưa 10-10, do Hoàng Cao Sơn dọn dẹp rác trong nhà mang lên tầng 5 châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. 

Ngay khi dập tắt xong đám cháy, lực lượng Công an đã lập biên bản ngăn chặn sự việc, yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 của ngôi nhà và tiến hành thu gom, phân loại, đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Cháy lớn Hà Nội do Hoàng Cao Sơn đốt rác nhiều lần , hàng xóm khốn đốn - Ảnh 2.

Vụ cháy vào tối 10-10. Ảnh cắt từ clip

Đến 21 giờ 25 phút cùng ngày, Công an phường tiếp tục nhận được tin báo cháy lớn tại nhà Sơn, đồng thời cháy lan sang khu vực tầng thượng của một số hộ dân xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành chữa cháy, sơ tán người dân xung quanh.

Lực lượng chức năng cũng xác định nguyên nhân sự việc là do Hoàng Cao Sơn tiếp tục thực hiện hành vi đốt rác tại tầng thượng của căn nhà dẫn tới cháy lớn, cháy lan sang khu vực nóc nhà của các nhà liền kề...

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Cao Sơn khai vào sáng 10-10, Sơn ở nhà một mình và tiến hành dọn dẹp thu gom rác (gồm các mảnh gỗ, lá khô…) ở tầng 3-4-5 của nhà rồi gom mang lên tầng thượng để đốt bỏ. Trong khi rác đang cháy thì Sơn đi xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10 phút sau quay lên thì thấy lửa bùng cháy lớn, Sơn đã dùng xô nước để dập nhưng không tắt được. Khoảng 5 phút sau thì lực lượng Công an đến giúp dập tắt đám cháy.

Sau khi lực lượng Công an đã rời đi, Sơn không chấp hành yêu cầu, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà. Đến khoảng 17 giờ, đối tượng này tiếp tục đốt rác ở tầng thượng nhà mình.

Khoảng 10 phút sau, khi thấy rác đã cháy gần hết và còn than hồng ửng đỏ, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, nấu cơm ăn tối. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được nữa.

