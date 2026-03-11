Bắt khẩn cấp người đàn ông giả danh luật sư

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Triệu Văn Quân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 5-3, Công an xã Đại Phúc nhận được đơn trình báo của ông T.X.T. (SN 1956, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng qua việc Triệu Văn Quân giả danh luật sư để nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Công an xã Đại Phúc đã vào cuộc tiến hành xác minh. Kết quả điều tra xác định Triệu Văn Quân đã từng có thời gian công tác trong ngành kiểm sát. Năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) bắt, khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị TAND huyện Bắc Sơn (cũ) và TAND tỉnh Lạng Sơn xử sơ thẩm và phúc thẩm, kết án 10 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 20 tháng về tội danh trên.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Quân không có nghề nghiệp ổn định, mặc dù không phải là Luật sư nhưng Quân thường xuyên giới thiệu với mọi người là luật sư để nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện về đất đai.

Năm 2023, khi gặp ông T., Quân nói dối là luật sư để ông T. tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền cho Quân thay mặt ông T. khiếu kiện, giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông T., đồng thời Quân nhận của ông T. 31 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Quân đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra Lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và giải quyết khiếu kiện.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh mở rộng.