CLIP: Nguyễn Thế Ninh tại cơ quan công an.

Ngày 6-8, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (36 tuổi, tỉnh quê Nghệ An) do lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, gây nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội.



Nguyễn Thế Ninh bị bắt khẩn cấp.

Trước đó, ngày 4-8, mạng xã hội lan truyền đoạn video phản ánh xe đầu kéo liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe khác trên cao tốc đoạn qua phường Bình Trưng.

Công an TP HCM vào cuộc truy xét xác định tài xế là Nguyễn Thế Ninh, nhân viên Công ty CP Vận tải T.C Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh khai nhận đã cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm này nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty.

Ninh đã điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc với mục đích gây chú ý và "kết thúc hợp đồng lao động".



Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 4 xe ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía sau xe của Ninh. Việc điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, cản trở lưu thông và gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp và bắt tạm giữ Nguyễn Thế Ninh để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".