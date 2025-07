Ngày 6-7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã triệu tập một nhóm thanh, thiếu niên tới cơ quan công an để làm rõ hành vi tụ tập sử dụng xe máy để "đua xe", phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng... rồi quay clip đăng lên mạng để "câu like".

Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập "đua xe" rồi đăng lên mạng để "câu like". Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh nhiều thanh, thiếu niên sử dụng xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng xuất hiện ở khu vực hồ Vị Xuyên, phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình).

Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 4-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã có căn cứ, tài liệu để triệu tập, điều tra, làm rõ nhóm 7 thanh, thiếu niên (sinh từ năm 2004 đến năm 2009; ngụ các phường Thiên Trường, Nam Định, Trường Thi, tỉnh Ninh Bình), là nhóm đã có hành vi tụ tập "đua xe".

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.