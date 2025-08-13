HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" tung trailer (video clip quảng bá) chính thức, hé lộ cảnh bi tráng về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Trailer "Mưa đỏ": Khoảnh khắc quyết tâm giữ vững Thành cổ Quảng Trị

Trailer mở đầu bằng cảnh Quảng Trị gánh chịu bom đạn, dòng sông Thạch Hãn đỏ rực, xen lẫn là lời thoại của Tướng Cao Văn (Lâm Vissay thủ vai): "Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị… để Hà Nội không có cửa mặc cả trong cái gọi là Hòa đàm Paris".

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 1.

Cảnh trong trailer phim

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 2.

Người dân khốn đốn trong đạn bom

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 3.

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 4.

Trailer giới thiệu đầy đủ 4 bên tham gia Hội nghị Paris

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 5.

Khung cảnh Hội nghị Paris trong phim

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 6.

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 7.

Các cảnh chiến đấu dữ dội

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 8.

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 9.

Trailer phim "Mưa đỏ"

Quảng Trị - vùng đất địa đầu của Tổ quốc, nơi từng bị chia cắt hai miền Nam - Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng trong toàn bộ cục diện chiến tranh. Sau chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được giải phóng, trở thành mục tiêu tái chiếm bằng mọi giá của quân đội Mỹ - ngụy. Chính điều này tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ giữa mặt trận Thành cổ và bàn đàm phán Paris - trận chiến không khói súng nhưng có ảnh hưởng chiến lược toàn cục.

Trailer giới thiệu đầy đủ 4 bên tham gia Hội nghị Paris: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, Đoàn Việt Nam Cộng hòa, Đoàn Hoa Kỳ.

Cùng thời điểm, trên chiến trường Quảng Trị, Tiểu đội 1 và Tiểu đoàn K3 Tam Sơn kiên cường chiến đấu để giữ vững từng tấc đất.

Hòa Minzy diễn vai trợ lý đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong "Mưa đỏ"

Trailer cũng bất ngờ hé lộ vai diễn trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hòa Minzy thủ vai. Cô cũng là người đồng thời thể hiện ca khúc chủ đề (OST) cho phim. Một trong những phân đoạn xúc động là khi Hòa Minzy nghẹn ngào báo tin: "Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường… Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững".

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 11.

Hòa Minzy trong phim

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"- Ảnh 12.

Poster phim

Poster chính thức của phim cũng được ra mắt cùng với trailer, thể hiện tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những chiến sĩ tuổi đôi mươi. Poster được chia làm đôi, một bên là những người lính Giải phóng quân với tông màu ấm nóng như trái tim đang sục sôi nhiệt huyết bảo vệ đất nước, còn một bên là đại diện lính Mỹ - ngụy lạnh lùng, biến từng nơi mình đi qua trở thành vùng đất hoang tàn không còn sức sống.

Phim được đầu tư công phu, quy tụ hàng trăm diễn viên, hàng ngàn quần chúng, tái hiện không chỉ khốc liệt chiến trường mà còn cả mặt trận ngoại giao cam go.

Phim do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Hứa Vỹ Văn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã…, khởi chiếu từ 22-8, đúng dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây là món quà tri ân gửi tới anh linh những người đã ngã xuống cho độc lập, hòa bình. Đồng thời, bộ phim cũng là cầu nối lịch sử - hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

