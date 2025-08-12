Đạo diễn Hàm Trần: "Tôi là fan anh Thái Hòa!"

“Tử chiến trên không" do Hàm Trần đạo diễn, Thái Hòa "cầm đầu" băng không tặc

Chiều 12-8, đoàn phim "Tử chiến trên không" đã có buổi ra mắt, giới thiệu phim tại TP HCM. Sự kiện ngoài đạo diễn Hàm Trần, diễn viên Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Tiểu Bảo Quốc, Ma Ran Đô… còn có Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh công an nhân dân...

Ngoài ra, các nguyên mẫu trên chuyến bay bị không tặc mà đoàn phim lấy cảm hứng gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam, hoa tiêu Nguyễn Văn Hương, tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh, Huỳnh Thu Cúc… cũng có mặt tại sự kiện. Diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn vắng mặt do lịch trình riêng.

Phim "Tử chiến trên không" tổ chức showcase chiều 12-8

Phim là tác phẩm hợp tác sản xuất của Điện ảnh công an nhân dân và Galaxy Group cùng các đơn vị khác

Đạo diễn Hàm Trần "chủ xị" phim

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh công an nhân dân, thông tin

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ

Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Chung cho biết: "Điện ảnh Việt Nam từ xưa đến nay chưa có phim nào về đề tài không tặc. Chúng tôi cùng với Galaxy Group và các đơn vị đồng hành khác, quyết định một hướng đi, một sự lựa chọn, con đường lịch sử chưa ai đi. Có thể, nhiều nước trên thế giới, mọi người tiếp nhận nhiều phim liên quan đề tài không tặc, chống không tặc. Ở Việt Nam, đây có thể được xem phim đầu tiên đề tài này".

Phim không tham vọng bê nguyên sự kiện xảy ra. Lịch sử hàng không Việt Nam có hai vụ không tặc năm 1977 và 1978. Nội dung phim lấy cảm hứng từ các vụ không tặc đó và một số tình tiết trên phim lấy từ sự kiện bên ngoài chứ không phải toàn bộ nội dung bê nguyên từ vụ không tặc ngoài đời.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết Lê Nhật Quang là cái tên khác của anh. Anh không muốn để lộ cái tên Hàm Trần trước bởi đây là câu chuyện hay, có thật và muốn đưa câu chuyện lên trước, tạo sức hút, chú ý đến từ câu chuyện phim.

Thái Hòa được đạo diễn ngợi khen

Trước đó, anh định đặt tên phim là 52 phút vì vụ không tặc diễn ra trong 52 phút. Anh muốn kể câu chuyện sao cho khán giả thích, cuốn hút.

"Tôi là fan của anh Thái Hòa từ trước khi xem anh đóng trong "14 ngày phép" nên tôi rất vui khi lần này được hợp tác cùng anh. Trong phòng dựng, tôi nín thở trước diễn xuất quá hay của Thái Hòa. Ngày nào, diễn viên này cũng nghiên cứu vai diễn của mình, tập kỹ các động tác hành động cần thiết cho cảnh quay trước khi vào diễn. Không chỉ thế, Thái Hòa còn đọc kịch bản cẩn thận, góp ý chi tiết này, chi tiết kia để làm tăng chiều sâu nhân vật. Tôi rất thích cách làm việc như thế" – đạo diễn Hàm Trần cho biết.

Thái Hòa vào vai Long - kẻ cầm đầu băng không tặc

Ánh mắt sắc lạnh của Long do Thái Hòa thủ diễn

Giao lưu tại showcase

Các nguyên mẫu, từ trái sang:hoa tiêu Nguyễn Văn Hương, tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh, Huỳnh Thu Cúc, cơ trưởng Phạm Trung Nam.



Cùng chụp ảnh lưu niệm

Nữ tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc kể lại

Cơ trưởng Phạm Trung Nam chia sẻ

Các nguyên mẫu như cơ trưởng, các tiếp viên hàng không cũng kể lại những giây phút đối mặt với không tặc.

Dựng mô hình máy bay theo tỉ lệ 1:1

Để phục vụ quá trình quay, đoàn phim phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm sau 1975, cũng như tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hóa trang và màu phim.

Mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Một số khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim. Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ, màu sắc, kích thước khoang, đặc biệt là phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau.

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 19-9.