Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Bá Đoạt (SN 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối năm 2024, Vũ Bá Đoạt khi đó là cán bộ địa chính xã Lương Điền, tỉnh Hải Dương (cũ) đã có hành vi nhận tiền của người dân làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Lợi dụng chức vụ, Đoạt nhận lo thủ tục, nhận trước 250 triệu đồng trong tổng chi phí 500 triệu đồng và cam kết sau 4 tháng có kết quả. Nhưng sau khi nhận tiền, Đoạt không thực hiện, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định Vũ Bá Đoạt có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công TP Hải Phòng.

Ngày 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt. Ngày 4-5, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Đoạt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra các hành vi khác của Vũ Bá Đoạt.