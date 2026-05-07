Pháp luật

Bắt một cựu cán bộ địa chính

Tr.Đức

(NLĐO) - Vũ Bá Đoạt khi làm cán bộ địa chính đã nhận tiền của người dân làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Bá Đoạt (SN 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam một cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của người dân - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối năm 2024, Vũ Bá Đoạt khi đó là cán bộ địa chính xã Lương Điền, tỉnh Hải Dương (cũ) đã có hành vi nhận tiền của người dân làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Lợi dụng chức vụ, Đoạt nhận lo thủ tục, nhận trước 250 triệu đồng trong tổng chi phí 500 triệu đồng và cam kết sau 4 tháng có kết quả. Nhưng sau khi nhận tiền, Đoạt không thực hiện, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định Vũ Bá Đoạt có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công TP Hải Phòng.

Ngày 1-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt. Ngày 4-5, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Đoạt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra các hành vi khác của Vũ Bá Đoạt.

Bắt tạm giam một nguyên cán bộ địa chính ở Đồng Nai

(NLĐO) - Nữ cán bộ địa chính ở Đồng Nai mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đi thế chấp, chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt 28,8 tỉ đồng

Cán bộ địa chính xã lừa đảo tiền tỉ của nhiều người ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Công an tỉnh Lâm Đồng đang tìm bị hại có liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Khánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam cán bộ địa chính vì "cấp nhầm hơn 6.000m2 đất cho cá nhân

(NLĐO) - Cán bộ địa chính xã lập hồ sơ đề nghị cấp khống hơn 6.000m2 đất của nhà nước quản lý cho 2 cá nhân.

lợi dụng chức vụ cán bộ địa chính Chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
