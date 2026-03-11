Bắt tạm giam một nguyên cán bộ địa chính ở Đồng Nai

Ngày 11-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa cũ) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Tiếp đó, nữ cán bộ này mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp gặp điều tra viên Lê Văn Mạnh (số điện thoại 0965.709.709) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.