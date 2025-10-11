HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt một đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

Đức Ngọc

(NLĐO) - Tuyên truyền, phát tán thông tin chống phá Nhà nước, một đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 10-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm (SN 1968, trú tại xóm Đông Sơn 5, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Duy Niệm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua theo dõi, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Duy Niệm có quá trình liên hệ, trao đổi với các đối tượng phản động thuộc tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp Dân chủ Đa nguyên" như Nguyễn Gia Kiểng, Quách Gia Khang, Trần Khắc Đức… Mặc dù, nhiều lần cơ quan công an nhắc nhở, răn đe, Niệm vẫn tiếp tục soạn thảo, đăng tải và chia sẻ lên mạng xã hội các bài viết mang nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, thông qua các tài khoản ẩn danh nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Hành vi của Nguyễn Duy Niệm gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Được biết, "Tập hợp Dân chủ Đa nguyên" là tổ chức phản động lưu vong do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu từ năm 1982 tại Pháp, với mục tiêu chống phá Nhà nước Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng. Tổ chức này thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, truyền thông hải ngoại để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, móc nối người trong nước nhằm thực hiện các hoạt động phi pháp.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

