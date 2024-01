Bắt một giám đốc công ty

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) ngày 5-1 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic là Nguyễn Trung Kiên (SN 1993, trú tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang) cùng kế toán Vũ Thị Oanh (SN 1983, thường trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) để điều tra về tội trốn thuế quy định tại khoản 3, điều 200 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, ngày 14-11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt các bị can Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2021 và 2022, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic đã nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào (là hạt nhựa) để bán cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế giá trị gia tăng dẫn đến trốn thuế hơn 1,4 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.