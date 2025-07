Bắt một giám đốc công ty sản xuất mỹ phẩm giả

Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết (SN 1981, thường khu Thanh Xuân, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".



Bị can Đường Văn Thiết. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ tại lô 18-20, khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) do Đường Văn Thiết làm Giám đốc, có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.

Bước đầu, cơ quan công an thu giữ gần 5.000 sản phẩm kem chống nắng nhãn hiệu Athena; tạm giữ hơn 8.600 sản phẩm mỹ phẩm khác như: kem dưỡng da đa năng, sữa rửa mặt, nước hoa, dầu gội đầu… là các thành phẩm được chuẩn bị bán ra thị trường.

Theo các cơ quan chức năng, mặc dù không phân tích được tỉ lệ, thành phần sản phẩm kem chống nắng trên, nhưng để người tiêu dùng tin tưởng, Đường Văn Thiết vẫn cho đặt in trên bao bì sản phẩm kem chống nắng thể hiện chỉ tiêu SPF 50+, chống được 98% tia UVB.

Công an khám xét nơi sản xuất

Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định số 4859 KL/KTHS, ngày 1-7-2025 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định: chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) của mẫu kem chống nắng do công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam sản xuất chỉ đạt từ 4,2- 26,6% so với chỉ số SPF ghi trên bao bì sản phẩm.

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26-8-2020 của Chính phủ, sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF nhỏ hơn 70% như công bố ghi trên bao bì sản phẩm được xác định là hàng giả.