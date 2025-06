Triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả, hàng nhái

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ánh Tuyết (chủ cửa hàng gạo Tuyết Kỳ, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Bình (chủ cửa hàng gạo Tâm Bình, TP Hà Nội) và 2 người khác cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Theo điều tra ban đầu, công an xác định do biết người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm gạo ST25 lúa - tôm nhãn hiệu "Ông Cua - Đặc sản Sóc Trăng", Phạm Thị Ánh Tuyết đã bàn bạc với Nguyễn Thị Bình về việc sử dụng loại gạo rẻ tiền hơn, đóng vào bao bì giả có in nhãn hiệu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí để bán ra thị trường. Đến thời điểm bị bắt, tổng lượng gạo đã bán ra thị trường lên đến 17,3 tấn, với giá bán gấp đôi để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 13-5, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại khu đất đối diện ngõ 197 phố Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai, phát hiện 20 thùng xốp dán kín băng dính, bên trong chứa 800 kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Đ.K.A không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa…

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội, cho biết mặc dù lực lượng chức năng Hà Nội đã nỗ lực kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng vi phạm vẫn chưa thuyên giảm. Các đối tượng sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn mới để trốn tránh hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng. Các đối tượng lập xưởng sản xuất tại những địa điểm hẻo lánh, thuê cơ sở không đăng ký cấp phép để phối trộn nguyên liệu kém chất lượng, đóng gói, dán nhãn giả; nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường…