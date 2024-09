Bắt một nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt thêm 3 bị can, trong đó có một nguyên giám đốc và một phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn