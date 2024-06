Bắt một nữ luật sư ở Bình Dương

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1988, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nga có nghề nghiệp là luật sư. Tháng 10-2022, Nga kí hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho ông N.H.L tham gia giải quyết vụ án "Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất" với chi phí là 250 triệu đồng.

Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an Bình Dương)

Trong quá trình làm đại diện theo ủy quyền cho ông N.H.L., Nguyễn Thị Nga đã nhiều lần đưa thông tin gian dối về việc cần phải đưa tiền để được tiếp cận hồ sơ, giải quyết vụ án cho ông L. thắng kiện và đóng tiền tạm ứng án phí cho tòa án.

Do tin tưởng nữ luật sư này, nên ông L. đã giao tổng cộng số tiền hơn 560 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả bản án không được như cam kết của Nga nên ông L. đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu Nga trả lại tiền nhưng nữ luật sư này vẫn không trả.

Sau khi biết bị hại gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương thì Nga mới chuyển số tiền 200 triệu đồng qua tài khoản của bị hại để trả lại.