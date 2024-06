Công an Bình Dương truy tìm người đàn ông tên Lềnh Chi Và

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra ngày 26-9-2023 tại khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương do đối tượng Đặng Duy Tân và đồng bọn thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương hôm 29-6 thông báo truy tìm Lềnh Chi Và.

Lềnh Chi Và (Ảnh: Công an Bình Dương)

Lềnh Chi Và có tên gọi khác là Hòa (SN 1984, quê Bình Thuận); nơi đăng kí thường trú ở ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở khác là ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Lềnh Chi Và là người bị nghi thực hiện tội phạm hiện không rõ đang ở đâu cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin Lềnh Chi Và ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương.