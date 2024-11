Bắt một phó ban chỉ huy quân sự xã ở Quảng Nam

Ngày 5-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Thành Hưng, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thành (huyện Phú Ninh).

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thành Hưng Ảnh: Công an Quảng Nam

Hưng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 2, điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, năm 2023, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao và lợi dụng chức năng nhiệm vụ được phân công theo quy chế làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thành, Hưng nhắn tin lên nhóm Zalo của dân quân xã Tam Thành có nội dung đợt tuyển quân năm 2024, cấp trên sẽ yêu cầu đưa toàn bộ dân quân đi khám nghĩa vụ quân sự.

Khi nhận được tin nhắn đó, nhiều dân quân xã Tam Thành lo sợ bị gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2024 nên đã chủ động liên hệ nhờ Hưng giúp đỡ.

Tổng cộng có 9 dân quân đã chuyển tiền cho Hưng 85 triệu đồng. Ngoài ra, Hưng còn nhận 35 triệu đồng để giúp một sinh viên đang học đại học không bị gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Sau khi nhận số tiền trên, Hưng không đưa lại cho người nào để nhờ giúp cho số dân quân đã chuyển tiền và đưa tiền mặt cho Hưng.

Đối tượng này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình và nhiệm vụ được phân công để tham mưu cho ông Lê Văn Bích, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tam Thành - xin Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đồng ý cho lực lượng dân quân được hoãn gọi khám nghĩa vụ và hoãn nhập ngũ.

Kết quả, toàn bộ dân quân nhờ Hưng được tạm hoãn gọi khám nghĩa vụ quân sự và số gọi khám trúng nghĩa vụ quân sự cũng được tạm hoãn nhập ngũ.