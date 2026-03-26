HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt một TikToker livestream lừa đảo bán hàng

Tr.Đức

(NLĐO)- Cơ quan công an xác định, Triệu Văn Nam đã livestream, lừa đảo bán hàng, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên cả nước.

Ngày 26-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.

Bắt đối tượng Lừa đảo bán cây hồng muội cho hàng trăm khách hàng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Văn Nam

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ khoảng cuối tháng 12-2025, thông qua tài khoản mạng xã hội TikTok tên "Hồng Mê Muội" và tài khoản zalo "Vườn nhà sam", Triệu Văn Nam đã thực hiện livestream rao bán các cây hồng muội.

Khi khách hàng có nhu cầu mua, Nam yêu cầu khách hàng đặt trước một số tiền cụ thể. Sau đó, Nam đã gửi cho khách hàng đặt mua không phải cây hồng muội như quảng cáo trên livestream mà là những cành sầm đá (đã vặt hết lá chỉ để lại phần búp non trông giống cây hồng muội), phần gốc cành được vùi ở trong chậu đất hoặc cát, giá trị thấp hơn so với cây hồng muội thật.

Khi khách hàng biết bị lừa đã có nhiều người gọi điện, nhắn tin qua tài khoản zalo hoặc số điện thoại của Nam để phản hồi thì Nam sẽ không nghe hoặc không trả lời tin nhắn hoặc chặn liên lạc với họ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Triệu Văn Nam với thủ đoạn nêu trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để trình báo và giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Nạn trộm cắp cây cảnh hoành hành ở TPHCM

Nạn trộm cắp cây cảnh hoành hành ở TPHCM

Chớm vào đầu vụ hoa xuân, các nhà vườn vùng ngoại ô Tp.HCM liên tục bị đạo chích “thăm viếng”. Những loại cây cảnh bị trộm thường có giá trị cao và số lượng lớn.

Trộm cướp cây cảnh hoành hành ở Hà Tây

Ngày 26/10/2005, ông Trần Đình Sáu ở Đồng Mai (Thanh Oai, Hà Tây) không còn chịu được đã viết đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng, vì bị uy hiếp cướp cây cảnh.

Chân dung gã đàn ông đi xe hơi trộm... cây cảnh!

(NLĐO) - Gã trộm giả làm khách mua lan để thăm dò rồi sau đó đi xe hơi ban đêm lẻn vào trộm 2 cây lan 5 cánh đột biến gien, đưa về Lâm Đồng cất giấu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo