Bắt một TikToker livestream lừa đảo bán hàng

Ngày 26-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Văn Nam

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ khoảng cuối tháng 12-2025, thông qua tài khoản mạng xã hội TikTok tên "Hồng Mê Muội" và tài khoản zalo "Vườn nhà sam", Triệu Văn Nam đã thực hiện livestream rao bán các cây hồng muội.

Khi khách hàng có nhu cầu mua, Nam yêu cầu khách hàng đặt trước một số tiền cụ thể. Sau đó, Nam đã gửi cho khách hàng đặt mua không phải cây hồng muội như quảng cáo trên livestream mà là những cành sầm đá (đã vặt hết lá chỉ để lại phần búp non trông giống cây hồng muội), phần gốc cành được vùi ở trong chậu đất hoặc cát, giá trị thấp hơn so với cây hồng muội thật.

Khi khách hàng biết bị lừa đã có nhiều người gọi điện, nhắn tin qua tài khoản zalo hoặc số điện thoại của Nam để phản hồi thì Nam sẽ không nghe hoặc không trả lời tin nhắn hoặc chặn liên lạc với họ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Triệu Văn Nam với thủ đoạn nêu trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để trình báo và giải quyết theo quy định.