Ngày 22-7, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phi Long (SN 1991, ngụ xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hình ảnh nhóm trộm bị camera ghi lại (Ảnh: C.A.Đ.N)

Trước đó, Long và 3 đồng phạm cùng ngụ tại huyện Đơn Dương đã đến tham quan và mua lan tại vườn lan của anh Đỗ Trọng H. (SN 1986, ngụ phường Suối Tre, TP Long Khánh). Tại đây, khi được anh H. giới thiệu 2 cây lan 5 cánh trắng Hà Tĩnh có giá trị cao, Long đã nảy sinh ý định trộm 2 cây lan trên.

2 cây lan bị trộm (Ảnh: C.A.Đ.N)

Rạng sáng 2-7, Long cùng đồng phạm thuê xe hơi tự lái từ xã Pró đến cách nhà anh H. khoảng 500m rồi đi bộ đến nhà này và trộm thành công 2 giò lan trên.

Nóm Long đưa tài sản trộm được về nhà. Sợ bị lộ, Long cắt các giò lan thành từng khúc nhỏ (cắt để trồng lại) rồi đưa đến gửi ở một nhà khác.

Những nhánh lan bị cắt (Ảnh: C.A.Đ.N)

Ngày 5-7, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Long. Hiện Công an TP Long Khánh đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.