HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt nam thanh niên mang cá thể Cu li chết đi bán

Tr.Đức

(NLĐO)- Đang mang một cá thể Cu li nhỏ đã chết đi bán thì Trần Quốc Bảo bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố một vụ án về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bắt nam thanh niên mang cá thể Cu li chết đi bán- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 12 giờ 50 phút ngày 6-8, tại khu đô thị Toàn Gia 2, xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng), lực lượng Công an xã Kẻ Sặt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Trần Quốc Bảo (SN 2004, trú tại KDC Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng).

Qua kiểm tra, Công an xã đã bắt quả tang Bảo đang mang theo một cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus /Nycticebus pygmaeus) đã chết, trọng lượng 400 g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời.

Theo Công an TP Hải Phòng, Cu li nhỏ là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Kẻ Sặt đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán động vật quý hiếm

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán động vật quý hiếm

(NLĐO) - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm gồm: Gấu chó, rắn hổ chúa, cầy hương và cầy vòi.

Khởi tố gã đàn ông mua 9 cá thể động vật quý hiếm về bán kiếm lời

(NLĐO) - Mua 9 cá thể động vật quý hiếm về bán kiếm lời, Trần Anh Tuấn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Tàng trữ 49 cá thể động vật quý hiếm, 2 đối tượng đồng niên bị khởi tố

(NLĐO)- Qua kiểm tra hành chính, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã phát hiện tại nhà 2 đối tượng cùng SN 1970 trên địa bàn đang tàng trữ 49 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, cấm buôn bán vận chuyển.

buôn bán động vật quý hiếm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Hải Phòng bắt quả tang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo