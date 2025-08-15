Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố một vụ án về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 12 giờ 50 phút ngày 6-8, tại khu đô thị Toàn Gia 2, xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng), lực lượng Công an xã Kẻ Sặt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Trần Quốc Bảo (SN 2004, trú tại KDC Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng).

Qua kiểm tra, Công an xã đã bắt quả tang Bảo đang mang theo một cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus /Nycticebus pygmaeus) đã chết, trọng lượng 400 g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời.

Theo Công an TP Hải Phòng, Cu li nhỏ là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Kẻ Sặt đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.