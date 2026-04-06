Pháp luật

Bất ngờ bị đâm giữa đường, nam thanh niên chạy được một đoạn rồi gục tại chỗ

Tin - ảnh: Trọng Tín

(NLĐO) – Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên bị đâm tử vong

Chiều 6-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua công tác vận động, đối tượng Trần Phúc Hiền (SN 1997; ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đầu thú về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Phúc Hiền tại cơ quan công an

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về một nạn nhân bị đâm, đang được cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Nguyễn Quang V. (SN 2004; ngụ phường Trung An). Công an phường Trung An phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm việc với những người liên quan.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 5-4, anh V. điều khiển xe máy chở một người bạn đến đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng ở phường Trung An thì một đối tượng điều khiển xe máy áp sát hỏi chuyện.

Lúc này, anh V. xuống xe thì đối tượng tiếp cận và dùng dao gây thương tích đối với anh V. rồi bỏ đi.

Sau đó, anh V. tiếp tục điều khiển xe đến đoạn gần vòng xoay Nguyễn Công Bình thì té ngã và bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện. Đến chiều 6-4, Hiền ra đầu thú.

Giết người tại trạm dừng chân vì tranh chấp chỗ đậu xe

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp vị trí đậu xe ở trạm dừng chân, tài xế Nguyễn Văn Xanh đã gây ra vụ giết người.

Bắt giữ nghi phạm giết người ở khách sạn, giấu hung khí ở sân bay

(NLĐO) - Bắt giữ nghi phạm giết người ở khách sạn, giấu hung khí ở sân bay

HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ án giết người năm 1980

(NLĐO) - Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Viện kiểm sát và Công an tỉnh rà soát, báo cáo tiến độ xử lý vụ án giết người xảy ra từ năm 1980

