Pháp luật

Giết người tại trạm dừng chân vì tranh chấp chỗ đậu xe

Hải Đường

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp vị trí đậu xe ở trạm dừng chân, tài xế Nguyễn Văn Xanh đã gây ra vụ giết người.

Chiều 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Xanh (42 tuổi; ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) về hành vi "Giết người".

Giết người vì tranh chấp chỗ đậu xe tại Đồng Tháp năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Xanh đã bị bắt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 50 phút ngày 14-2, tài xế của 2 xe khách cùng điều khiển phương tiện vào một trạm dừng chân ở tỉnh Đồng Tháp để hành khách nghỉ ngơi.

Tại đây, tài xế Mai Tấn T. (44 tuổi; ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) và tài xế Nguyễn Văn Xanh xảy ra cự cãi liên quan đến vị trí đậu xe.

Trong lúc nóng giận, ông T. đã dùng gậy đánh golf rượt đuổi và đánh trúng vào tay của tài xế Xanh.

Bị tấn công bất ngờ và bực tức vì hành động của đồng nghiệp, Xanh chạy đến xe của mình lấy một con dao rồi quay lại đâm trúng vào cánh tay và ngực của ông T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông T. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu cấp, vết thương thấu ngực làm thủng tâm thất phải.

