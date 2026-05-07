Sáng 7-5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông vừa ghi nhận nhiều cá thể chim có hình dáng giống cò nhạn (còn gọi là cò ốc) xuất hiện và cư trú.

2 cá thể chim nghi là cò nhạn quý hiếm xuất hiện trong khu sinh thái Cồn Chim

Theo vị lãnh đạo này, loài chim trên có một số đặc điểm tương đồng với cò nhạn - loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và từng xuất hiện tại Quảng Trị, Đắk Lắk mới đây. Tuy nhiên, để xác định chính xác chủng loài, cần có sự đối chiếu, đánh giá từ cơ quan chuyên môn và các nhà nghiên cứu.

Đáng chú ý, số lượng chim xuất hiện tại Cồn Chim năm nay tăng mạnh. Nếu như 1-2 năm trước chỉ ghi nhận vài cá thể đơn lẻ thì hiện nay đàn chim đã tăng lên khoảng 100 con.

Đàn chim thường xuất hiện từ khoảng tháng 12, sau mùa mưa và lưu lại suốt mùa đông. Chúng có tập tính đậu trên các đường dây điện, sau đó bay xuống bãi triều kiếm ăn khi thủy triều rút. Thức ăn chủ yếu là tôm, cá và các sinh vật nhỏ tại vùng nước lợ, nước ngọt lân cận.

Ngoài đàn chim nghi là cò nhạn, hệ sinh thái Cồn Chim còn là nơi cư trú của nhiều loài chim khác như cò trắng, cồng cộc, sáo...

Hiện, đơn vị chức năng đã bố trí nhân viên theo dõi, giám sát và khuyến cáo người dân không săn bắt để tạo điều kiện bảo vệ, phục vụ việc quan sát và xác định chính xác loài chim này trong thời gian tới.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 ha, nằm giữa vùng đầm phá Thị Nại

Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 ha, nằm giữa vùng đầm phá Thị Nại, được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Những năm gần đây, nơi đây trở thành điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn nhờ cảnh quan tự nhiên và sự xuất hiện của nhiều loài chim hoang dã.