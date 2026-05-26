Pháp luật

Bất ngờ dùng hung khí sát hại em dâu, làm bị thương em trai

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mâu thuẫn, anh trai đã dùng hung khí sát hại em dâu, làm bị thương em trai.

Ngày 26-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Công Cầm (SN 1980, trú tại khu 5, xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Bất ngờ dùng hung khí sát hại em dâu, làm bị thương em trai - Ảnh 1.

Đinh Công Cầm bị công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CACC

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 22-5, Công an xã Minh Hòa tiếp nhận tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người thương vong xảy ra tại khu 5, xã Minh Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, khống chế và bắt giữ Đinh Công Cầm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt, Đinh Công Cầm đã bất ngờ dùng hung khí tấn công vợ chồng em trai, khiến em dâu là chị P.T.N. (SN 1986) tử vong; anh Đ.C.V (SN 1986, là em trai) bị thương.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, anh ruột dùng dao đâm em trai

Tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, anh ruột dùng dao đâm em trai

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, Phan Văn L. ở Hà Tĩnh đã đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.

Mâu thuẫn cơm áo biến thành bi kịch: Em trai xuống tay với chị ruột

(NLĐO) - Những căng thẳng âm ỉ quanh chuyện tiền bạc và nếp sinh hoạt, rồi chỉ vì một lời cãi vã, bị cáo lạnh lùng vung dao chém chị ruột.

Lời khai của nghi phạm giết em dâu, đánh trọng thương mẹ và em trai

(NLĐO) - Tại cơ quan công an, bước đầu người đàn ông khai nhận giết em dâu là để trả thù

