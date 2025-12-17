Tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, anh ruột dùng dao đâm em trai

Chiều 17-12, tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn L. (SN 1966, ngụ thôn Yên Hồ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ông Phan Văn L. cùng con dao gây án (ảnh Anh Bắc)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai của bố mẹ để lại từ trước chưa được giải quyết triệt để, nên vào khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 12-9-2025, Phan Văn L. nhờ anh Ngô Quang H. là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai xã Đức Thọ đến nhà để đo diện tích mảnh vườn (của bố mẹ để lại) hiện tại ông L. đang sử dụng.

Khi anh H. chuẩn đo đạc thì bà Hoàng Thị Kim X. (SN 1969, ngụ thôn Yên Cường, xã Đức Thọ - là vợ của ông Phan Công T.) đến ngăn cản nên anh H. dừng lại.

Đến khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, ông Phan Công T. (SN 1973, ngụ thôn Yên Cường, xã Đức Thọ - là em cùng cha khác mẹ với ông Phan Văn L.) đến nói: "Đất này đang tranh chấp, ai cho các ông đến để đo"?. Lúc này, Phan Văn L. đang cầm một con dao trên tay đã có lời đe dọa ông T. và nói: "Đất này của tao, không liên quan chi đến bây cả".

Lúc này, thấy sự việc có thể đi quá giới hạn, ông Lê Trọng H. (là thôn trưởng) đã đi tới can ngăn rồi lấy con dao từ tay của ông L. đưa cho bà X. đem đi cất giấu.

Sau đó, hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại với nhau, nên Phan Văn L. chạy vào nhà lấy 1 con dao dài 32cm, lưỡi dao được làm bằng kim loại chạy ra đuổi đánh nên Phan Công T. bỏ chạy rồi bị trượt chân ngã xuống đường, thì bị Phan Văn L. đâm 1 vào chân phải làm ông T. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.