Bất ngờ giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội trước lễ diễu binh, diễu hành

Ngày 29-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các hãng hàng không như Vietjet, Bamboo Airways đang mở bán nhiều vé máy bay chiều đi từ TP HCM ra Hà Nội với giá thấp nhất từ khoảng 2 triệu đồng/chặng.

Đây là mức giá thấp hơn so với khoảng 2,2 triệu đồng/chặng tuần trước. So với hồi đầu tháng 8, giá vé máy bay đi Hà Nội đã giảm rất mạnh - khoảng 2,7-2,8 triệu đồng/chặng.

Tương tự, Vietnam Airlines đang mở bán vé chặng này với giá thấp nhất từ 2,2 triệu đồng/chặng, giảm rất mạnh so với mức khoảng 3,8 triệu đồng/chặng hồi đầu tháng 8.

Khách có thể lựa chọn nhiều khung giờ bay từ sáng sớm tới khuya. Nếu bay vào sáng sớm hoặc ban đêm, giá vé của các hãng sẽ thấp hơn nhiều so với giờ cao điểm. Đáng chú ý, một số khung giờ, Vietnam Airlines mở bán giá hạng thương gia bằng với phổ thông đặc biệt với mức giá khoảng 4 triệu đồng/chặng.

Giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội được Vietnam Airlines mở bán từ 2,2 triệu đồng/chặng, giảm mạnh so với mốc khoảng 3,7 triệu đồng hồi đầu tháng 8. Ảnh chụp màn hình chiều 29-8

Vietjet cũng đang mở bán vé từ TP HCM đi Hà Nội giá từ khoảng 2 triệu đồng/chặng, giảm tiếp so với 1 tuần qua và giảm mạnh so với hồi đầu tháng 8. Ảnh chụp màn hình chiều 29-8

Vé máy bay đi Hà Nội vẫn còn nhiều

Giá vé máy bay giảm trong bối cảnh các hãng hàng không liên tục tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, nhất là điểm đến Hà Nội với Đại lễ 2-9.

Theo Vietnam Airlines, trong 6 ngày cao điểm từ 29-8 đến 3-9, hãng sẽ cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến - tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet cũng cho biết đã bổ sung gần 10.000 chỗ, tương đương 50 chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết ước tính trong ngày cao điểm dịp 2-9, sân bay này sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách quốc tế và người dân cả nước đến Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên kế hoạch chặt chẽ, chủ động tính toán các phương án có thể phát sinh để đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Tại TP HCM, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp cao điểm lễ 2-9, dự kiến tổng số chuyến bay trung bình một ngày là 730 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại.

Các hãng hàng không đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, khai thác tối đa năng lực đội tàu bay; thực hiện đúng khung giá, chính sách giá; kiểm soát chặt hoạt động bán vé của đại lý; khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến...