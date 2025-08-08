HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vé máy bay đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9 hãng nào thấp nhất?

Thái Phương

(NLĐO) - Vietnam Airlines, Vietjet... đều đang mở bán nhiều dải giá vé máy bay đưa khách từ TP HCM đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp lễ 2-9 tới

Những ngày qua, các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 diễn ra hết sức nhộn nhịp ở Hà Nội và một số địa phương phía Bắc khiến người dân khắp cả nước vô cùng háo hức. 

Thời điểm này, đã có rất nhiều người đặt vé máy bay, đặt tour du lịch ra Hà Nội đúng dịp 2-9 để xem diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. 

Giá vé máy bay đi Hà Nội dịp 2-9 ngang dịp Tết

Ngày 8-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đang mở bán nhiều vé cho chặng giữa TP HCM - Hà Nội dịp 2-9. 

Trong đó, chiều đi từ TP HCM ra Hà Nội, nếu hành khách khởi hành ngày 30-8, giá vé hiện tại đang được Vietnam Airlines mở bán thấp nhất từ 3,79 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế phí).

Nếu bay có một điểm dừng từ TP HCM đi Cam Ranh, rồi nối chuyến tới Hà Nội, Vietnam Airlines đang bán giá thấp nhất cũng là 3,64 triệu đồng/chặng.

Nếu bay từ TP HCM đi Hà Nội khởi hành ngày 31-8 (chủ nhật), giá vé hạ nhiệt nhưng vẫn rất cao như Pacific Airlines bán từ 2,8 triệu đồng/chặng; còn Vietnam Airlines giá cao 3,79 triệu đồng/chặng.

Giá vé máy bay đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9 hãng nào thấp nhất?- Ảnh 2.

Nhiều người cho biết đã đặt vé máy bay, khách sạn để đi Hà Nội chơi dịp lễ 2-9 kết hợp xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khách.

Trên website của Vietjet, vé máy bay chặng giữa TP HCM và Hà Nội cũng đang được mở bán rất nhiều, với giá thấp nhất khoảng 5,4 triệu đồng khứ hồi/khách trong dịp lễ 2-9.

Tương tự, Bamboo Airways cũng đang mở bán vé cho hành khách có nhu cầu từ TP HCM đi Hà Nội dịp đại lễ nhưng giá vé thấp nhất cũng lên đến 6,8 triệu đồng khứ hồi/khách.

Nhìn chung, giá vé dịp lễ 2-9 của các hãng hàng không đang mở bán đều ngang với giá vé dịp Tết, và cao hơn nhiều so với ngày thường. Nguyên nhân là do nhu cầu của người dân và du khách từ TP HCM và các tỉnh miền Trung, miền Nam đổ về Hà Nội dịp lễ 2-9 để xem diễu binh, diễu hành rất lớn. 

Giá vé máy bay đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9 hãng nào thấp nhất?- Ảnh 3.

Giá vé máy bay một lượt từ TP HCM đi Hà Nội dịp 2-8 đang được các hãng hàng không mở bán

Hà Nội là điểm đến gây "sốt" trong dịp lễ 2-9

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch Booking.com, Hà Nội đang là điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29-8 đến 3-9-2025). Điểm đến này vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí số 1 so với cùng kỳ năm ngoái. 

Sức hút gia tăng của Hà Nội được ghi nhận ở tất cả các nhóm khách du lịch khi Thủ đô dẫn đầu về lượng tìm kiếm bởi tệp khách du lịch cùng gia đình (tăng từ hạng 14), du lịch cùng nhóm bạn (tăng từ hạng 9), du lịch cặp đôi (tăng từ hạng 7) và cả du khách đi một mình (tăng từ hạng 2).

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày này sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với hàng loạt hoạt động quy mô lớn. Nổi bật trong số đó là buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào ngày 27-8, tổng duyệt vào ngày 30-8 và lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra chính thức vào ngày 2-9.

Giá vé máy bay đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9 hãng nào thấp nhất?- Ảnh 4.

Giá vé máy bay một lượt từ TP HCM đi Hà Nội thấp nhất vào khoảng 3,37 triệu đồng/chặng

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 7-8, Bộ Quốc phòng đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Theo đó, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết việc tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2-9 tới đây.

Sẽ có sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành như lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển…



