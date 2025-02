Bất ngờ hình ảnh trước giờ Khai ấn đền Trần

Theo ghi nhận, đến 16 giờ ngày 11-2, tại khu vực đền Thiên Trường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), lượng du khách đổ về dự lễ Khai ấn thưa vắng, không tấp nập như những năm trước.

Cảnh thưa vắng người trước khu vực đền Thiên Trường - nơi diễn ra lễ Khai ấn đền Trần vào tối nay 11-2

Đây là hình ảnh thường thấy tại lễ Khai ấn đền Trần trong vài năm trở lại đây. Thế nhưng, để lễ Khai ấn đền Trần diễn ra an toàn, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng công an, quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, lực lượng dân phòng, nhân viên y tế được tăng cường để thực hiện các phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra lễ Khai ấn đền Trần.

Theo phương án, hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng sẽ chia thành 5 vòng bảo vệ, trong đó có 4 vòng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực đền Trần với 76 chốt và nhiều tổ tuần tra. Nhiệm vụ là đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản, hoạt động của các đại biểu và du khách; bảo đảm an toàn PCCC; phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt.

Người dân vào khu vực trong đền dâng lễ cầu may mắn, bình an

Được biết, Lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2025 được tổ chức từ ngày 8 đến 13-2 (tức ngày 11 tới 16 tháng Giêng) với nhiều các hoạt động. Trong đó, lễ Khai ấn được tổ chức vào giờ Tý đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng (tức đêm 11, rạng sáng 12-2); lễ phát ấn sẽ diễn ra từ 5 giờ sáng 12-2 (15 tháng Giêng).

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử đền Trần - chùa Tháp, Lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Ất Tỵ năm 2025 năm nay có các điểm mới trong phần hội, nhiều nét hấp dẫn như triển lãm ảnh, trưng bày cây cảnh, đồ xưa, các trò chơi dân gian...

Khu vực các lối vào không còn cảnh người dân tấp nập đổ về như những năm trước

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại di tích đền Trần như triển lãm "Thành Nam - những mốc son lịch sử"; triển lãm ảnh đẹp du lịch Nam Định, các gian hàng xúc tiến du lịch và một số chương trình nghệ thuật… giúp du khách đi du xuân, vãn cảnh có không gian để vui chơi, check-in.

Lễ hội Khai ấn mang ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho quốc thái dân an; thiên hạ thái bình, thịnh trị; mọi nhà chung hưởng lộc ấn của đền Trần "Tích Phúc Vô Cương"; mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt. Qua đó giáo dục, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước cho các thế hệ ngày nay, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Lễ hội cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của Vương Triều Trần đã có công dựng nước, giữ nước và khai sông, lấn biển, mở mang bờ cõi và giữ nước Đại Việt, với hào khí Đông A sáng ngời, ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông.