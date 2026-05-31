Bất ngờ kiểm tra dãy trọ ở phường đông dân nhất TPHCM, phát hiện 2 người dương tính ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bất ngờ kiểm tra dãy trọ ở phường đông dân nhất TPHCM, phát hiện 2 người dương tính ma túy

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Kiểm tra hàng trăm người lưu trú tại các khu nhà trọ, Công an phường Dĩ An phát hiện 2 trường hợp dương tính ma túy, tiếp tục điều tra xử lý

Ngày 31-5, Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hành chính nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ và rà soát ma túy đối với hàng trăm người đang lưu trú trên địa bàn.

Kiểm tra ma túy Dĩ An phát hiện 2 người dương tính tại phường đông dân TPHCM - Ảnh 1.

Công an phường Dĩ An kiểm tra khu nhà trọ. Ảnh: Công an phường Dĩ An

Qua kiểm tra vào ngày 29-5, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống tội phạm, hướng dẫn người dân nhận diện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội.

Kiểm tra ma túy Dĩ An phát hiện 2 người dương tính tại phường đông dân TPHCM - Ảnh 2.

Công an phường Dĩ An ghi nhận các kết quả xét nghiệm. Ảnh: Công an phường Dĩ An

Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ghi nhận, kế hoạch kiểm tra, rà soát và đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an phường Dĩ An nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân địa phương.

Đáng chú ý, trong năm 2026, địa phương đang triển khai xây dựng 6 khu phố không ma túy gồm Bình Đường 1, Bình Minh 1, Bình Minh 2, Nhị Đồng 2, Thắng Lợi 2 và Đông Chiêu. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Dĩ An sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát trong cộng đồng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.

Phường Dĩ An hiện là địa phương có dân số đông nhất TPHCM với hơn 234.000 người. Phần lớn cư dân là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt Bi Thọ, Dũng "Hồng Kông", phá đường dây ma tuý liên tỉnh

Công an TPHCM bắt Bi Thọ, Dũng "Hồng Kông", phá đường dây ma tuý liên tỉnh

(NLĐO)- Từ 1 đối tượng dương tính với ma tuý, Công an TPHCM đã chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm, khởi tố 150 đối tượng

Một phường ở TPHCM phát hiện, xử lý số lượng lớn người liên quan ma tuý

(NLĐO) - Công an phường Tân Hưng liên tục phát hiện, xử lý 66 người liên quan đến tội phạm về ma tuý.

Kiều Quốc Nhã, người cung cấp ma tuý cho ca sĩ Long Nhật là ai?

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma tuý lớn, tạm giam nhiều người trong đó có Kiều Quốc Nhã, cung cấp ma tuý cho ca sĩ Long Nhật

Bình Dương lực lượng chức năng phòng chống tội phạm tội phạm ma túy tệ nạn xã hội công an phường TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo