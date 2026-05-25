Một phường ở TPHCM phát hiện, xử lý số lượng lớn người liên quan ma tuý

Ngày 25-5, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết từ ngày 1-5 đến nay, địa phương phát hiện, xử lý 22 vụ về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm rà soát, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an phường Tân Hưng chủ động triển khai các lực lượng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm về ma tuý.

Từ 1 vụ ma tuý, lực lượng công an truy xét, bắt giữ những người có liên quan. Đến nay xác định 66 người liên quan từ 22 vụ ma tuý được phát hiện.

Hiện các địa phương ở TPHCM quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TPHCM trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu "thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Mới nhất, ngày 22-5, Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam 105 người để điều tra về các hành vi liên quan ma tuý. 35 người liên quan bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Liên tục phá các vụ trộm Công an phường Hoà Hưng cho biết liên tục phá nhanh các vụ trộm cắp với quyết tâm làm sạch địa bàn. Theo đó, ngày 30-4, một phụ nữ ở phường Hoà Hưng bị mất trộm một con mèo trước cửa nhà. Tiếp nhận thông tin, Công an địa phương đã mời bà N.T.L (42 tuổi) về trụ sở đấu tranh. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, bà L. thừa nhận hành vi của mình. Vào ngày 21-5, một nhân viên ngân hàng trên đường 3 Tháng 2, phường Hoà Hưng để xe trước cửa cơ quan thì bị mất. Chỉ chưa đầy 12 giờ sau, công an đã tìm thấy kẻ trộm. Trước đó mấy ngày, một người dân để xe máy tại khu trọ trên đường Cách Mạng Tháng 8 cũng bị mất. Công an phường Hoà Hưng sau đó giăng lưới, bắt gọn kẻ trộm và trao trả tài sản cho người mất.



