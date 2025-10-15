HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus, phát hiện 18 "dân chơi" dương tính với ma tuý

Tr.Đức

(NLĐO)- Kiểm tra quán karaoke Venus (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy

Ngày 15-10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố 5 đối tượng về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán karaoke Venus, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus, phát hiện 18 "dân chơi" dương tính với ma túy - Ảnh 1.

Các đối tượng dương tính với ma túy

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3-10, Công an xã Khoái Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương bất ngờ kiểm tra đột xuất quán karaoke Venus thuộc thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 4, tầng 2, quán karaoke Venus có 21 thanh niên gồm 11 nam, 10 nữ nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm 1 đĩa sứ màu trắng đường kính 30 cm, ống hít bằng tiền polime cuộn tròn mệnh giá 10.000đ, 5 túi nilon có bám dính chất tinh thể màu trắng kích thước khoảng 3x2,5 cm, 14 thẻ nhựa cứng, 1 bật lửa khò.

Tại Công an xã Khoái Châu, các đối tượng đều thừa nhận vừa có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh ma túy trong mẫu nước tiểu của 21 đối tượng, kết quả 18/21 đối tượng dương tính với ma tuý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus, phát hiện 18 "dân chơi" dương tính với ma túy - Ảnh 2.

Các đối tượng dương tính với ma túy

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cần Thơ: Đột kích quán bar, karaoke "sang chảnh", phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Cần Thơ: Đột kích quán bar, karaoke "sang chảnh", phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

(NLĐO) - Lực lượng Công an TP Cần Thơ đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bar, karaoke lớn trên địa bàn, phát hiện hàng loạt vi phạm.

Quán karaoke bố trí nhân viên “đi khách” tại phòng hát

(NLĐO) - Tàng trữ chất ma túy, bố trí cho nữ nhân viên bán dâm tại phòng hát, chủ quán karaoke bị bắt giữ.

Công an phát hiện điều gì trong phòng 202 quán karaoke Night Star?

(NLĐO) - Ba người đàn ông bị công an bắt quả tang đang sử dụng ketamin trong phòng 202 quán karaoke Night Star ở Quảng Trị.

