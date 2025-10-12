HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cần Thơ: Đột kích quán bar, karaoke "sang chảnh", phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Ca Linh

(NLĐO) - Lực lượng Công an TP Cần Thơ đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bar, karaoke lớn trên địa bàn, phát hiện hàng loạt vi phạm.

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vào rạng sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh bar, karaoke.

Các cơ sở gồm: Công ty TNHH MTV INU (kinh doanh quán bar, đường Trần Phú, phường Cái Khế), Công ty CP Thương mại và Dịch vụ IVY (quán Cáo & Cừu Beer Club, đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế), Karaoke Hollywood và Boss Beer (tầng 9, tòa nhà Ánh Quang Plaza, đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng).

Cần Thơ: Đột kích quán bar , karaoke phát hiện nhiều người dương tính với ma túy - Ảnh 1.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an để làm việc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận 3 địa điểm trên có 335 khách, nhân viên đang hoạt động.

Tiến hành kiểm tra, các cơ sở này vi phạm các lỗi, như: Chưa xuất trình giấy phép kinh doanh (bản chính); tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí ngoài khung thời gian từ 8-24 giờ; chưa xuất trình hợp đồng lao động của nhân viên; hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ; cho khách sử dụng shisha, bóng cười… Tiến hành test ma túy, cơ quan chức năng phát hiện 16 trường hợp dương tính.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan, như: bình chứa khí cười; dụng cụ pha chế, sử dụng shisha; rượu ngoại….

Riêng tại Boss Beer, cơ quan công an còn thu giữ 1 túi ny lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 2 dao bấm...

Tin liên quan

Bắt giữ "tú bà" quản lý nhiều nhân viên phục vụ quán karaoke kèm bán dâm

Bắt giữ "tú bà" quản lý nhiều nhân viên phục vụ quán karaoke kèm bán dâm

(NLĐO) – Bước đầu, công an làm rõ có ít nhất 7 nữ nhân viên phục vụ quán karaoke đã từng bán dâm cho khách với giá từ 1 đến 2 triệu đồng/lượt.

CLIP: Khoảng 100 công an khám xét quán karaoke lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Việc cảnh sát khám xét quán karaoke Venus – một trong những quán karaoke lớn ở Quảng Ngãi được bắt đầu từ hơn 0 giờ ngày 15-9.

26 người lãnh án chỉ vì 1 cú đấm trong lúc hát karaoke

(NLĐO) – Tòa án nhân dân Đà Nẵng vừa tuyên án 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến, xuất phát chỉ vì 1 cú đấm trong lúc hát karaoke.

karaoke quán bar Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo