Bất ngờ lời khai của chủ tịch phường với CSGT khi đo nồng độ cồn

Ngày 14-5, ông Nguyễn Văn T., Chủ tịch UBND 1 phường của TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết bản thân đã chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước đó, lực lượng CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn" đối với ông Nguyễn Văn T., nghề nghiệp tự do, trú tại phường Đống Đa, TP Pleiku.



Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Công an phường Đống Đa, TP Peliku để xác minh thông tin người vi phạm. Kết quả xác định ông Nguyễn Văn T. không phải làm nghề tự do mà là Chủ tịch UBND 1 phường ở TP Pleiku.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông T. cho biết hôm xảy ra vụ việc có uống vài lon bia, đang trên đường về nhà. Sau đó, ông T. dừng xe bên đường nghe điện thoại, cách chốt kiểm tra nồng độ cồn một đoạn. Đúng lúc này có 2 chiến sĩ công an tới yêu cầu ông đo nồng độ cồn.

Ông T. chấp hành, lấy giấy tờ liên quan đưa cho cán bộ kiểm tra, lập biên bản. Sau đó, ông T. chỉ đến ký biên bản rồi gọi xe Grab đi về.

Về việc có giấu nghề nghiệp, cơ quan nơi công tác hay không khi trong biên bản vi phạm hành chính ghi nghề nghiệp là "tự do" thì ông T. nói không giấu. "Tôi không có khai. Lúc ghi biên bản tôi đang đứng ở phía trên. Lúc đưa biên bản thì tôi ký. Sau đó tôi mở cốp xe lấy hồ sơ, giấy tờ công việc cơ quan. Khi tài xế Grab đến đón thì lên xe đi luôn" – ông T. giải thích.

Trong khi đó, một cán bộ CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết khi lập biên bản thì cán bộ đã hỏi đầy đủ các thông tin, cơ quan công tác của người vi phạm. Nếu người vi phạm nói rõ chức vụ, đơn vị công tác thì sẽ gửi thông báo về cơ quan công tác.

Nếu người vi phạm khai là lao động tự do thì sẽ có văn bản đề nghị công an địa phương xác minh thông tin người vi phạm về nghề nghiệp, đơn vị công tác, có phải là cán bộ, đảng viên hay không.