Bất ngờ lý lịch tư pháp của cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Trong cáo trạng vụ Xuyên Việt Oil, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao truy tố bị can Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, và Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.



Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: VGP

Hai bị can bị buộc giúp Công ty Xuyên Việt Oil của bị can Mai Thị Hồng Hạnh được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Đổi lại, Hạnh chi tiền hối lộ hàng loạt người thuộc Bộ Công Thương, gồm Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 50.000 USD và Nguyễn Lộc An nhận 400 triệu đồng cùng 1 đồng hồ Petak Philippe (bán được 23.000 USD).

Cáo trạng cũng thể hiện, cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải không có tiền án hoặc tiền sự nhưng từng phạm tội. Theo đó, năm 1988, ông bị TAND TP Hà Nội phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội "Đầu cơ" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1985; hiện đã được xóa án tích.

Còn bị can Nguyễn Lộc An vào năm 2002 bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử sơ thẩm, phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Trốn thuế". Án phúc thẩm sau đó giữ nguyên mức này và hiện ông An cũng đã được xóa án tích.

Theo cáo trạng vụ Xuyên Việt Oil, tháng 3-2016, tại khách sạn Victory (Quận 3, TP HCM), Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị Nguyễn Lộc An giúp doanh nghiệp của mình được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Khi đó, bị can An đồng ý nhưng thông báo phải chi theo "mặt bằng chung" từ 5-7 tỉ đồng và yêu cầu Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương. Thời điểm này cựu vụ phó nhận 50 triệu đồng từ Hạnh.

Nghe theo hướng dẫn của Nguyễn Lộc An, Mai Thị Hồng Hạnh liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết để hợp thức hóa điều kiện số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu.

Tháng 5-2016, tại Nhà khách Bộ Công Thương (Quận 1, TP HCM), cựu vụ phó Bộ Công Thương gặp và nhận 100 triệu đồng từ Hạnh. Tháng sau, Xuyên Việt Oil có đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Giữa tháng 8-2016, Nguyễn Lộc An dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế. Dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu... nhưng vị Vụ phó vẫn ký biên bản với nội dung: "Công ty đáp ứng đủ các điều kiện". Bị can Nguyễn Lộc An khai được Hạnh đưa 250 triệu đồng trong dịp này.

Dựa trên đề nghị của Nguyễn Lộc An, bị can Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký Giấy phép cho Xuyên Việt Oil, thời hạn 2016 - 2021. Cuối tháng 7-2017, nhân dịp ông An công tác tại TP HCM, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn, Hạnh mời cựu vụ phó Bộ Công thương đến nhà ăn tối và tặng một đồng Patek Philippe. Bị can Nguyễn Lộc An khai đã bán chiếc đồng hồ này với giá 23.000 USD.

Đến năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil hết hạn, Mai Thị Hồng Hạnh tiếp tục có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương để được cấp lại. Trong đó, Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nhận 120.000 USD và Hoàng Anh Tuấn, cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước, nhận 130.000 USD. Cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, nhận 50.000 USD.