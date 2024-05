Vụ Xuyên Việt Oil: Tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đã khởi tố 11 bị can. Trong đó, có cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM), Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội; Phan Tiến Anh Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn để điều tra về tội Nhận hối lộ; cựu bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị khởi tố, bắt giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.