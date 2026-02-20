HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bất ngờ mô hình trồng hoa súng kiểng trong vườn sầu riêng, tăng thu nhập kép ở Cần Thơ

Bài và ảnh: LÊ KHÁNH

(NLĐO) - Tận dụng ao trữ nước trong vườn, một phụ nữ ở Cần Thơ đã biến mặt nước bỏ trống thành vườn hoa súng kiểng, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Giữa vườn sầu riêng xanh ngút ngàn ở xã Tân Hòa (TP Cần Thơ), ít ai nghĩ rằng các ao trữ nước dưới tán cây lại có thể khai thác mang lại thu nhập cao. Thế nhưng, từ sự nhạy bén và đam mê, chị Lê Thị Sánh (34 tuổi) đã làm được điều ít ai ngờ tới.

Mở lối làm ăn mới

Gia đình chị Sánh hiện sở hữu khoảng 10 công vườn sầu riêng đang trong giai đoạn sinh trưởng. Để phục vụ tưới tiêu, chị dẫn nước từ kênh Xáng Xà No vào hệ thống ao trong vườn, tạo nên diện tích mặt nước lên đến 5.000 m². Trong quá trình chăm sóc cây, chị nhận ra phần lớn diện tích ao chỉ dùng để trữ nước, chưa được khai thác hiệu quả, điều này gây lãng phí.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 1.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 2.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 3.

Vườn hoa súng của chị Sánh vào mùa nở rực rỡ

Đầu năm 2023,  chị Sánh bắt đầu tìm hiểu các loại cây thủy sinh có giá trị kinh tế. Vốn có kinh nghiệm chăm sóc cây kiểng, lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đa dạng của hoa súng Thái và Úc, chị mua thử vài giống về trồng.

Ban đầu chỉ là làm quen, học hỏi, nhưng khi những đóa súng đầu tiên nở rộ trên mặt ao, chị nhanh chóng "phải lòng" loài hoa này.

Từ thú vui thử nghiệm, chị Sánh quyết định chuyển hẳn sang hướng trồng và kinh doanh hoa súng kiểng chuyên nghiệp, đồng thời chủ động nhân giống và nhập thêm nhiều dòng mới để đa dạng sản phẩm.

Điểm đặc biệt trong mô hình của chị Sánh là sự cộng sinh giữa cây sầu riêng và hoa súng. Theo chị, nguồn phân hữu cơ dùng bón cho sầu riêng theo nước mưa trôi xuống ao đã trở thành dưỡng chất tự nhiên cho hoa súng phát triển.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 4.

Một giống hoa súng Úc có màu sắc cực đẹp

"Nhờ vậy, tôi gần như không phải bón thêm phân cho hoa súng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm công chăm sóc"- chị Sánh chia sẻ.

Hiện nay, vườn hoa súng của chị Sánh có gần 100 giống khác nhau, từ những màu phổ biến đến các dòng hiếm như xanh, tím, vàng, cam và cả hoa đa sắc – một bông có nhiều màu trên cùng cánh hoa. Trong đó, hoa súng Thái chiếm số lượng lớn nhờ dễ trồng, thích nghi nhanh, chỉ khoảng 3 tháng đã cho hoa.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 5.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 6.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 7.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 8.

Mỗi tháng chị Sánh cung ứng ra thị trường hàng ngàn cây giống

Ngược lại, hoa súng Úc đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao hơn, thời gian chờ hoa có thể kéo dài đến một năm, nhưng bù lại có dáng hoa tròn, cánh dày, mặt bông lớn và vẻ đẹp sang trọng.

Hướng đi bền vững

Dù khởi nghiệp chưa lâu, mô hình trồng hoa súng kiểng đã giúp  chị Sánh thu được những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, mỗi tháng chị cung ứng ra thị trường hàng ngàn cây giống, với giá bán dao động từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng/cây, tùy chủng loại và độ hiếm.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 9.

Kinh doanh hoa súng kiểng: Cách phụ nữ Cần Thơ thu lợi triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 10.

Hoa súng kiểng mang lại thu nhập khá cao cho chị Sánh

Không chỉ bán cây giống, chị còn cắt hoa tươi để cung cấp cho khách có nhu cầu cắm bình trang trí, nhà hàng, quán cà phê hoặc phục vụ sự kiện. Nhờ đó, giá trị kinh tế của mô hình được nâng lên rõ rệt.

Trung bình mỗi tháng, mô hình hoa súng kiểng mang về cho chị hơn 60 triệu đồng. Vào những dịp cao điểm như lễ, Tết, doanh thu có thể tăng gấp 4–5 lần so với ngày thường. "Nhờ hoa súng, gia đình tôi có thêm nguồn thu để tái đầu tư, chăm sóc vườn sầu riêng trong giai đoạn cây chưa cho trái. Công việc nhẹ nhàng, phù hợp với phụ nữ, lại tận dụng được không gian sẵn có" - chị Sánh phấn khởi nói.

