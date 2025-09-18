Bất ngờ mức độ "nghiện" video ngắn và thói quen mua sắm mùa sale của người Việt

Sáng 18-9, Công ty CP Công nghệ Haravan phối hợp Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp và Threads - tổ chức sự kiện “Win Mega Sales: Bứt tốc lợi nhuận - Tăng vọt khách hàng”.

Ông Erik Gan, Quản lý đối tác chiến lược của Meta tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết hiện có hơn 3,4 tỉ người trên thế giới sử dụng ít nhất một ứng dụng của Meta mỗi ngày.

Trong đó, 50% thời gian người dùng Instagram dành cho video ngắn (Reels), Threads ghi nhận 350 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. Mỗi ngày có khoảng 600 triệu cuộc trò chuyện giữa doanh nghiệp với khách hàng trên Instagram, Messenger và WhatsApp.

Đáng chú ý, 83% người dùng sử dụng các nền tảng của Meta để theo dõi nhà sáng tạo nội dung, 58% người mua sắm cho biết Meta có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ.

Riêng mùa cao điểm mua sắm, 79% khách hàng tìm thấy sản phẩm trên Meta đã mua sản phẩm đó.

Tại Việt Nam, 66% số người mua sắm vào dịp lễ và ngày sale thuộc thế hệ 8x, 9x và gen Z cho biết việc nhắn tin trực tiếp với doanh nghiệp khiến họ cảm thấy gắn kết và gần gũi hơn với thương hiệu. Tỉ lệ này tăng 8% so với năm 2023.

Theo ông Erik Gan, Meta đang triển khai nhiều công cụ hỗ trợ bán hàng, nổi bật là giải pháp kinh doanh hội thoại ứng dụng AI, công cụ hỗ trợ qua Facebook Live và tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger. Doanh nghiệp và nhà bán hàng có thể tham khảo để thúc đẩy doanh số của mình.

Ông Lê Minh Hải, Giám đốc giải pháp thương mại trên mạng xã hội của Haravan, cho biết những thách thức lớn nhất với nhà bán hàng online trong mùa cao điểm là phản hồi chậm, nhân viên quá tải và chi tiêu quảng cáo chưa hiệu quả.

Số liệu cho thấy 73% khách hàng từ bỏ đơn hàng vì phản hồi chậm; 67% sẽ không quay lại nếu trải nghiệm tiêu cực; nguy cơ rời khỏi website cao gấp 5 lần nếu phải chờ đợi quá 5 phút. Để khắc phục, Haravan đề xuất ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng.

"Chatbot giúp tư vấn sản phẩm, xử lý đơn hàng, tra cứu thông tin và hỗ trợ hàng ngàn cuộc trò chuyện cùng lúc với khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng chốt đơn, trải nghiệm người dùng cũng như mở rộng quy mô nhanh chóng, bền vững” - ông Hải nhấn mạnh.