Bất ngờ mức độ "nghiện" video ngắn và thói quen mua sắm mùa sale của người Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Bất ngờ mức độ "nghiện" video ngắn và thói quen mua sắm mùa sale của người Việt

Lê Tỉnh

(NLĐO) - 79% khách hàng tìm thấy sản phẩm trên Meta đã mua sản phẩm đó, con số không hề nhỏ nếu so với các ứng dụng mua hàng hay nền tảng mạng xã hội khác.

Sáng 18-9, Công ty CP Công nghệ Haravan phối hợp Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp và Threads - tổ chức sự kiện “Win Mega Sales: Bứt tốc lợi nhuận - Tăng vọt khách hàng”.

Ông Erik Gan, Quản lý đối tác chiến lược của Meta tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết hiện có hơn 3,4 tỉ người trên thế giới sử dụng ít nhất một ứng dụng của Meta mỗi ngày.

Trong đó, 50% thời gian người dùng Instagram dành cho video ngắn (Reels), Threads ghi nhận 350 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. Mỗi ngày có khoảng 600 triệu cuộc trò chuyện giữa doanh nghiệp với khách hàng trên Instagram, Messenger và WhatsApp.

Đáng chú ý, 83% người dùng sử dụng các nền tảng của Meta để theo dõi nhà sáng tạo nội dung, 58% người mua sắm cho biết Meta có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ.

Riêng mùa cao điểm mua sắm, 79% khách hàng tìm thấy sản phẩm trên Meta đã mua sản phẩm đó.

Meta bất ngờ hé lộ thói quen của người dùng Việt trên Instagram, Threads - Ảnh 1.

Mỗi ngày có khoảng 600 triệu cuộc trò chuyện giữa doanh nghiệp với người dùng trên Instagram, Messenger và WhatsApp

Tại Việt Nam, 66% số người mua sắm vào dịp lễ và ngày sale thuộc thế hệ 8x, 9x và gen Z cho biết việc nhắn tin trực tiếp với doanh nghiệp khiến họ cảm thấy gắn kết và gần gũi hơn với thương hiệu. Tỉ lệ này tăng 8% so với năm 2023.

Theo ông Erik Gan, Meta đang triển khai nhiều công cụ hỗ trợ bán hàng, nổi bật là giải pháp kinh doanh hội thoại ứng dụng AI, công cụ hỗ trợ qua Facebook Live và tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger. Doanh nghiệp và nhà bán hàng có thể tham khảo để thúc đẩy doanh số của mình.

Ông Lê Minh Hải, Giám đốc giải pháp thương mại trên mạng xã hội của Haravan, cho biết những thách thức lớn nhất với nhà bán hàng online trong mùa cao điểm là phản hồi chậm, nhân viên quá tải và chi tiêu quảng cáo chưa hiệu quả.

Số liệu cho thấy 73% khách hàng từ bỏ đơn hàng vì phản hồi chậm; 67% sẽ không quay lại nếu trải nghiệm tiêu cực; nguy cơ rời khỏi website cao gấp 5 lần nếu phải chờ đợi quá 5 phút. Để khắc phục, Haravan đề xuất ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng.

"Chatbot giúp tư vấn sản phẩm, xử lý đơn hàng, tra cứu thông tin và hỗ trợ hàng ngàn cuộc trò chuyện cùng lúc với khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng chốt đơn, trải nghiệm người dùng cũng như mở rộng quy mô nhanh chóng, bền vững” - ông Hải nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bất ngờ số tài khoản Meta vừa vô hiệu hóa liên quan trung tâm lừa đảo tại Campuchia, Myanmar

Bất ngờ số tài khoản Meta vừa vô hiệu hóa liên quan trung tâm lừa đảo tại Campuchia, Myanmar

(NLĐO) - Trong năm 2024, Meta đã gỡ bỏ hơn 15.000 liên kết chứa nội dung lừa đảo tại Việt Nam; gần đây đã gỡ bỏ thêm 10 triệu tài khoản mạo danh.

Nhiều tập đoàn lớn như NVIDIA, Samsung, Meta, Google… chọn Việt Nam là điểm đến

(NLĐO)- Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, dòng vốn tư nhân đang đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghệ tiên phong.

Facebook đã gỡ bỏ 10 triệu tài khoản mạo danh

(NLĐO)- Vấn nạn nội dung spam, từ các video, hình ảnh đến bài đăng, vẫn thường xuyên xuất hiện.

meta Facebook Instagram Threads mua sắm mùa sale mùa sale 2025 Video ngắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo