Viết trên tạp chí khoa học Journal of Human Nutrition and Dietetics, nhóm tác giả dẫn đầu bởi Đại học Liên bang Viçosa (Brazil) cho thấy tiêu thụ thực phẩm giàu melatonin - bao gồm các món ăn, uống mà người Việt quen thuộc như cà phê, gạo, đậu nành... - sẽ rất có lợi nếu bạn đang đối phó với nguy cơ béo phì và trầm cảm.

Melatonin là một dạng hormone do tuyến tùng trong cơ thể tiết ra, nhưng cũng có thể bổ sung thông qua thực phẩm hay dược phẩm.

Bổ sung thực phẩm giàu melatonin sẽ giúp bạn giảm béo, giảm trầm cảm dễ dàng hơn - Minh họa AI: Thu Anh

Còn được mệnh danh là "hormone giấc ngủ", melatonin đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh đồng hồ sinh học, giúp bạn có giấc ngủ chất lượng hơn, đồng thời là một chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể theo nhiều mặt.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả đã tuyển chọn 8.320 tình nguyện viên với độ tuổi trung bình là 35,9.

Hầu hết người tham gia là nữ giới và không hút thuốc. Khoảng 1/3 nhóm này cho biết họ thiếu ngủ. Nhiều người gặp các vấn đề sức khỏe như rối loạn mỡ máu, trầm cảm, béo phì, tăng huyết áp...

Hàm lượng melatonin các tình nguyện viên nạp vào cơ thể được ước tính thông qua 119 loại thực phẩm tiêu thụ hàng ngày.

Kết quả cho thấy hàm lượng melatonin họ tiêu thụ có mối liên hệ mật thiết với việc giảm nguy cơ hai tình trạng phổ biến là béo phì và trầm cảm.

Những người có mức nạp melatonin trung bình có tỉ lệ béo phì thấp hơn đáng kể; trong khi đó mức melatonin nạp vào tỉ lệ nghịch với tình trạng trầm cảm, cho thấy thực phẩm giàu melatonin có thể giúp bạn điều chỉnh tâm trạng và hỗ trợ bảo vệ hệ thần kinh.

Tin tốt là các thực phẩm giàu melatonin rất dễ tìm. Có vẻ người Việt Nam có lợi thế đặc biệt, bởi ba món ăn, uống nhiều melatonin nhất mà nhóm nghiên cứu nhắc đến gần như là thói quen thường ngày của nhiều người: Cà phê, đậu (nhất là đậu nành), gạo.

Tất nhiên bạn không nên uống cà phê vào buổi tối vì thức uống này giàu melatonin nhưng cũng giàu caffeine.

Ngoài ra, melatonin cũng có nhiều trong một số loại trái cây như chuối, kiwi, cherry...; trong các loại hạt, sữa và sản phẩm làm từ sữa, trứng...

Kết quả này rất thú vị trong bối cảnh béo phì và trầm cảm được cho là 2 "bệnh thời đại", trong đó béo phì được coi là "bệnh bao hàm bệnh", tức có thể dẫn đến nhiều bệnh khác như tim mạch, tiểu đường type 2...