Phát hiện 6 "bảo bối" chống tiểu đường trong cà phê

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Minghua Qiu từ Viện Thực vật học Côn Minh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) cho thấy cà phê rang chứa những hợp chất chống tiểu đường mạnh mẽ.

Viết trên tạp chí khoa học Beverage Plant Research, nhóm tác giả cho biết họ đã áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để phân tích thành phần của cà phê và xác định được 6 hợp chất đặc biệt từ hạt cà phê Arabica rang.

Cà phê chứa nhiều hợp chất hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Đó là 6 loại diterpene ester mới, loại hợp chất này có khả năng ức chế enzyme alpha-glucosidase, là enzyme chịu trách nhiệm phân hủy carbohydrate thành đường đơn.

Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ cà phê có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn, ngăn ngừa sự tăng đường huyết đột biến sau khi tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm giàu carbohydrate.

Điều này có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường; đồng thời cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2.

Theo các nhà nghiên cứu, bằng chứng khoa học thú vị này cho thấy cà phê có tiềm năng trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho bệnh nhân tiểu đường type 2, hoặc được ứng dụng vào các thực phẩm chức năng hỗ trợ người bệnh.

Trước đây một số nghiên cứu dạng thống kê quan sát đã cho thấy những người có thói quen uống cà phê thường xuyên - nhất là cà phê đen nguyên chất - có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn những người không hoặc ít khi uống.

Các bằng chứng mới từ nghiên cứu của Trung Quốc đã giúp giải thích cơ chế tạo ra mối liên hệ đặc biệt đó và một lần nữa chứng minh cà phê là loại thức uống "lợi đủ đường" cho sức khỏe.