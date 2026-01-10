HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện 6 "bảo bối" chống tiểu đường trong cà phê

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa giải thích được lý do vì sao những người thường xuyên uống cà phê ít bị tiểu đường hơn.

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Minghua Qiu từ Viện Thực vật học Côn Minh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) cho thấy cà phê rang chứa những hợp chất chống tiểu đường mạnh mẽ.

Viết trên tạp chí khoa học Beverage Plant Research, nhóm tác giả cho biết họ đã áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để phân tích thành phần của cà phê và xác định được 6 hợp chất đặc biệt từ hạt cà phê Arabica rang.

Phát hiện 6 "bảo bối" chống tiểu đường trong cà phê - Ảnh 1.

Cà phê chứa nhiều hợp chất hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2 - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Đó là 6 loại diterpene ester mới, loại hợp chất này có khả năng ức chế enzyme alpha-glucosidase, là enzyme chịu trách nhiệm phân hủy carbohydrate thành đường đơn.

Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ cà phê có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn, ngăn ngừa sự tăng đường huyết đột biến sau khi tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm giàu carbohydrate.

Điều này có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường; đồng thời cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2.

Theo các nhà nghiên cứu, bằng chứng khoa học thú vị này cho thấy cà phê có tiềm năng trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh được khuyến nghị cho bệnh nhân tiểu đường type 2, hoặc được ứng dụng vào các thực phẩm chức năng hỗ trợ người bệnh.

Trước đây một số nghiên cứu dạng thống kê quan sát đã cho thấy những người có thói quen uống cà phê thường xuyên - nhất là cà phê đen nguyên chất - có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn những người không hoặc ít khi uống.

Các bằng chứng mới từ nghiên cứu của Trung Quốc đã giúp giải thích cơ chế tạo ra mối liên hệ đặc biệt đó và một lần nữa chứng minh cà phê là loại thức uống "lợi đủ đường" cho sức khỏe.

Tin liên quan

Dùng theo cách này, tác dụng tốt của cà phê bị đảo ngược

Dùng theo cách này, tác dụng tốt của cà phê bị đảo ngược

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Ba Lan cho thấy cà phê có thể là thức uống tốt, nhưng chỉ thực sự tốt khi bạn dùng vừa phải

Bất ngờ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe của gan

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mexico đã phân tích các dữ liệu dịch tễ, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe gan.

Lý do bạn nên uống cà phê vào những ngày nóng nực

(NLĐO) - Nhóm tác giả từ Đại học Tsukuba (Nhật Bản) đã xóa bỏ một mối hiểu lầm về cà phê.

tiểu đường cà phê đường huyết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo