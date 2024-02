Bất ngờ sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29 Tết

Số liệu của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 8-2 (29 Tết), tổng số chuyến bay dự kiến là 838 chuyến với hơn 121.000 lượt khách, giảm mạnh hơn 13.000 lượt khách so với hôm qua.



Riêng tại nhà ga quốc nội, trong ngày hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 565 chuyến bay với hơn 75.800 lượt khách. Số lượng khách đi từ TP HCM trong ngày là hơn 55.000 lượt, giảm mạnh gần 10.000 lượt khách so với những ngày trước.

Lượng khách trên xấp xỉ những ngày đầu trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán, dù bắt đầu từ hôm nay, cả nước mới chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29 Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày sát Tết âm lịch

Nhiều hành khách cho biết ở sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực trước nhà ga quốc nội, bên trong nhà ga, các khu vực chờ ra cửa khởi hành... đều thông thoáng. Nhiều hàng ghế ở khu vực chờ ra cửa khởi hành ở nhà ga quốc nội vẫn còn trống, thay vì cảnh khách xếp hàng đông đúc như vài ngày trước.

Đại diện một hãng hàng không cho biết tình hình khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất trong 2 ngày qua ổn định. "Cả hành khách lẫn nhân viên hãng đều… khỏe, không phải chờ đợi vì chậm chuyến dây chuyền do thời tiết xấu" - đại diện hãng hàng không này nói.

Để có chuyến bay an toàn, tránh phát sinh rắc rối, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay; có mặt tại sân bay đúng giờ và tuân thủ các quy định an ninh, an toàn.

Khu vực trước nhà ga quốc nội và bên trong các khu vực quầy làm thủ tục đều không còn cảnh chen chúc, xếp hàng như vài ngày trước