Giáo dục

Bất ngờ tại lễ khai giảng ngôi trường 120 tuổi ở TP HCM

Huế Xuân

(NLĐO)- Tại lễ khai giảng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, các tập đoàn, doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành ngành lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Hòa chung không khí của cả nước, sáng 5-9, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TP HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025- 2026. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Ngôi trường lịch sử gần 120 tuổi

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây không chỉ là ngày hội của thầy và trò mà còn là dịp để mọi người cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử: 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây cũng là thời khắc ghi dấu chặng đường thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm thành lập Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Lễ khai giảng tại ngôi trường gần 120 tuổi của TP HCM - Ảnh 1.

TS Lê Đình Kha (áo đen) giới thiệu với Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng về những mô hình robot của sinh viên nghiên cứu

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, đánh giá cao những nỗ lực của trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thương hiệu và uy tín trong mạng lưới các trường cao đẳng của Việt Nam.

Với quy mô đào tạo trên 10.000 sinh viên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng ABET Hoa Kỳ và KOSEN Nhật Bản, trường đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế cho TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Lễ khai giảng tại ngôi trường gần 120 tuổi của TP HCM - Ảnh 2.

Lễ khai giảng tại ngôi trường gần 120 tuổi của TP HCM - Ảnh 3.

Nữ sinh kỹ thuật rạng rỡ trong ngày khai giảng năm học mới

Bước vào năm học mới 2025-2026 với nhiều yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, bà Thắng đề nghị tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ giảng viên, viên chức nhà trường bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục -  đào tạo, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, nổi bật một số nhiệm vụ chính: Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng đề cao tính thực hành, phát triển phẩm chất, năng lực người học; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là khâu then chốt, đột phá; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo...

"Tôi tin rằng thầy và trò của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ đạt được các mục tiêu năm học đã đề ra, viết tiếp truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đã dày công vun đắp và gìn giữ" - lãnh đạo Bộ Công thương kỳ vọng.

Đồng hành phát triển công nghệ bán dẫn

Tại lễ khai giảng, đại diện Tập đoàn Intel cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng trường trong việc tài trợ chương trình đào tạo về "Trí tuệ nhân tạo cho lực lượng lao động tương lai".

Ông Aru David, Giám đốc khu vực của Tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST), đại diện Quỹ GE Vernova, trao tặng bảng tượng trưng tài trợ cho nhà trường. Khoản tài trợ này bao gồm các trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo ngành điện gió, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ngoài ra, nhà trường còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Lễ khai giảng tại ngôi trường gần 120 tuổi của TP HCM - Ảnh 4.

Lễ khai giảng có sự góp mặt của nhiều đối tác, doanh nghiệp nước ngoài

Ngôi trường bề dày lịch sử

Ngày 20-2-1906, Trường Cơ khí Á châu (tên quen gọi là Trường Bá Nghệ), tiền thân của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ngày nay, được thành lập.

Trường vinh dự là nơi mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành theo học năm 1911 trước khi rời cảng Nhà Rồng xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là nơi mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo học niên khóa 1915-1917.


