Kinh tế

Bất ngờ tăng mạnh, giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử mới

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ nhảy vọt vào sáng nay, vượt mốc đỉnh mọi thời đại, tiến sát 125 triệu đồng/lượng.

Sáng 14-8, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt thay đổi biểu niêm yết giá vàng mới theo hướng đi lên. 

Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào và 124,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của vàng SJC trong những ngày qua, đồng thời thiết lập đỉnh lịch sử mới, bỏ xa mốc 124,1 triệu đồng/lượng hồi tuần trước. Hiện giá vàng miếng SJC đang hướng tới mốc 125 triệu đồng/lượng. Trong khi một số chuyên gia dự báo mức giá có thể lên tới 130 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử sáng 14 - 8, sắp chạm 125 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử mới

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng lên mức 117,1 triệu đồng/lượng mua vào và 119,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng 

Giá vàng trong nước thậm chí còn tăng nhanh hơn giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.367 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với phiên trước. 

Kim loại quý trên sàn quốc tế đi lên khi chỉ số đồng USD (DXY) bất ngờ giảm mạnh. Hiện DXY đang được giao dịch ở mức 97,6 điểm, giảm đáng kể so với mốc 98 điểm ở những phiên trước.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử sáng 14 - 8, sắp chạm 125 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Sự suy yếu của đồng USD trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất tại kỳ vọng tháng 9 tới. Giới phân tích dự báo FED sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp vào tháng tới, đồng thời có thể có thể 2 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và đầu năm 2026.

Diễn biến tăng nhanh của giá vàng miếng SJC so với giá thế giới càng khiến chênh lệch giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 107,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 12,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.


Ngược dòng thế giới, giá vàng miếng SJC neo cao chót vót

Ngược dòng thế giới, giá vàng miếng SJC neo cao chót vót

(NLĐO) – Giá vàng thế giới liên tục đi xuống những ngày qua nhưng giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc cao, sát 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13-8: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-8, bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ gia tăng và căng thẳng về chính sách lãi suất ở quốc gia này

Giá vàng trong nước giảm nhanh, nhiều người chưa kịp bán

(NLĐO) - Giá vàng giao dịch sáng nay 12-8, có diễn biến bất ngờ khi vàng nhẫn 99,99 giảm nhanh hơn so với vàng miếng SJC, theo đà đi xuống của giá vàng thế giới

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng pnj giá vàng sjc
