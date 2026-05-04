Kinh tế

Bất ngờ tỉ lệ đúng giờ của hàng không dịp cao điểm 30-4

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tỉ lệ đúng giờ được duy trì ổn định trên 80% trong suốt kỳ nghỉ lễ, bất chấp áp lực tăng tải tại nhiều sân bay lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì ở mức trên 85%, cao hơn kỳ vọng và cho thấy khả năng điều phối của toàn ngành.

Bất ngờ tỉ lệ đúng giờ của hàng không dịp cao điểm 30-4 - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài ngày 29-4. Ảnh: Phan Công

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết ngày 2-5, các hãng đã khai thác 4.748 chuyến bay cất cánh, trong đó có 4.062 chuyến đúng giờ, tương đương tỉ lệ đúng giờ (OTP) đạt 85,6%, cùng với 56 chuyến bị hủy. Mức OTP này được duy trì ổn định trên 80% trong suốt kỳ nghỉ lễ, bất chấp áp lực tăng tải tại nhiều sân bay lớn.

Đánh giá về kết quả này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết hoạt động khai thác trong dịp lễ được đảm bảo an toàn và thông suốt, các đơn vị trong ngành đã thực hiện đầy đủ công tác ứng trực, giám sát an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. "Các vấn đề phát sinh tại các cảng hàng không, sân bay được xử lý theo đúng thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung", ông Dũng cho biết.

Trong toàn kỳ nghỉ (từ 25 đến 27-4 và 30-4, 3-5), thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận 1,68 triệu hành khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, cùng với 27,45 ngàn tấn hàng hóa, tăng 7,2%. Đáng chú ý, tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường quốc tế với hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 10%, trong khi vận chuyển nội địa giảm nhẹ.

Tại các cảng hàng không lớn, hoạt động khai thác ghi nhận sự phân hóa. Nội Bài và Đà Nẵng có mức tăng trưởng khá về cả chuyến bay và hành khách, trong khi Tân Sơn Nhất gần như đi ngang về sản lượng hành khách. Tổng thể toàn mạng cảng hàng không đạt gần 14.924 lượt cất hạ cánh và 2,35 triệu lượt khách thông qua, cho thấy áp lực vận hành vẫn ở mức cao trong giai đoạn cao điểm.

Dù vậy, theo cơ quan quản lý, các khâu phục vụ hành khách, đặc biệt với các chuyến bay chậm, hủy, đều được thực hiện theo đúng quy định. Không ghi nhận sự cố lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ.

Cục trưởng Uông Việt Dũng nhận định, kết quả đạt được phản ánh sự chủ động của toàn ngành trong công tác chuẩn bị và phối hợp vận hành. "Hoạt động vận chuyển hàng không trong dịp lễ đã diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách"- ông nói.

Thực tế, trong bối cảnh thị trường hàng không vẫn chịu tác động từ biến động chi phí và điều chỉnh tần suất khai thác ở một số hãng, việc duy trì tỉ lệ đúng giờ trên 85% được xem là kết quả đáng chú ý. Đây cũng là một trong những chỉ số phản ánh hiệu quả điều hành khai thác, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm có lưu lượng hành khách tăng mạnh.

Hàng không Việt Nam tăng cường bay Nga

(NLĐO)- Ngày 22-4, Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Moscow từ ngày 1-7 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Đề xuất sân bay, quản lý bay giảm giá, hỗ trợ hãng hàng không

(NLĐO)- Cục Hàng không kiến nghị giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh máy bay

Vietjet muốn tham gia nhiều dự án hạ tầng hàng không

(NLĐO)- Vietjet đề xuất tham gia sớm và sâu hơn vào nhiệm vụ và triển khai quy hoạch sân bay, phát triển ổn định các dịch vụ mặt đất, kỹ thuật và hậu cần.

