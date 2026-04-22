Hàng không Việt Nam tăng cường bay Nga

Việc khai thác thêm chuyến bay được thực hiện linh hoạt theo diễn biến thị trường.

Các chuyến bay Hà Nội - Moscow được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787



Theo đó, đường bay Hà Nội - Moscow sẽ được nâng từ 3 lên 4 chuyến mỗi tuần. Bên cạnh các chuyến bay hiện đang khai thác vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, hãng sẽ bổ sung thêm một chuyến bay vào Chủ Nhật. Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787.

Việc tăng tần suất này được triển khai trong bối cảnh thị trường Việt Nam - Nga phục hồi rõ rệt. Năm 2025, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 690 ngàn lượt, gần gấp 3 lần so với năm trước. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 246 ngàn lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tổng lượng khách đi lại bằng đường hàng không giữa hai nước cũng tăng mạnh, vượt mức trước dịch.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung cho biết: "Hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành kế hoạch khai thác phù hợp theo từng giai đoạn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn bay. Việc linh hoạt điều chỉnh và tăng tần suất trên các đường bay quốc tế không chỉ góp phần duy trì hiệu quả hoạt động mà còn bảo đảm sự thông suốt trên các đường bay quan trọng, đặc biệt tại thị trường châu Âu, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới."

Hiện nay, Vietnam Airlines duy trì kết nối Việt Nam - Châu Âu trên 11 đường bay thẳng với đội máy bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787. Từ ngày 16-6-2026, Hãng dự kiến khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Amsterdam, đẩy mạnh khai thác đến thị trường Tây Âu.

Vừa qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga đã làm việc nhằm thúc đẩy đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hiệp định Hàng không mới nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Phía Việt Nam đề nghị phía Nga xem xét tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam trong hoạt động khai thác và quá cảnh tại thị trường Nga, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường kết nối hàng không giữa hai quốc gia, thúc đẩy hợp tác hàng không Việt Nam - Liên bang Nga phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới…

Năm 2025, các hãng hàng không hai bên đã khai thác hơn 3.100 chuyến bay, vận chuyển trên 800 ngàn lượt hành khách và hơn 3 ngàn tấn hàng hóa, cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển còn rất lớn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quý I/2026, thị trường đạt 24,19 triệu khách và 392,48 ngàn tấn hàng hóa. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 10,2 triệu khách và 56,45 ngàn tấn hàng hóa (tăng 12,6% về hành khách và giảm 6% về hàng hóa so cùng kỳ 2025); vận chuyển quốc tế đạt 13,99 triệu khách và 336,03 ngàn tấn hàng hóa (tăng 19,4% về hành khách và tăng 24,8% về hàng hóa so cùng kỳ 2025).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 15,26 triệu khách và 113,5 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,7% về hành khách và 0,2% về hàng hóa so với cùng kỳ 2025. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 10,2 triệu khách và 56,45 ngàn tấn hàng hóa (tăng 12,6% về hành khách và giảm 6% về hàng hóa so cùng kỳ 2025); vận chuyển quốc tế đạt 5,06 triệu khách và 57,05 ngàn tấn hàng hóa (tăng 4,4% về hành khách và tăng 7,3% về hàng hóa so cùng kỳ 2025).

Các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Úc, Campuchia, Philippines, Malaysia...