Bất ngờ từ ca bệnh da di truyền hiếm gặp đáp ứng botulinum toxin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bất ngờ từ ca bệnh da di truyền hiếm gặp đáp ứng botulinum toxin

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh nhân 36 tuổi mắc bệnh da di truyền hiếm gặp gây viêm đỏ, nứt đau rát vùng bẹn và nách nhiều năm, đã được điều trị khỏi bằng botulinum toxin.

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh da di truyền hiếm gặp bằng thuốc toàn thân kết hợp tiêm botulinum toxin.

Bất ngờ từ ca bệnh da di truyền hiếm gặp đáp ứng botulinum toxin - Ảnh 1.

Tổn thương của bệnh nhân tại thời điểm thăm khám. Ảnh Bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân nam, 36 tuổi, nhập viện trong tình trạng viêm đỏ, nứt đau rát vùng bẹn và nách kéo dài nhiều năm.

Bệnh khởi phát từ 6 năm trước với các mảng đỏ, mụn nước nhỏ dễ vỡ, rỉ dịch, gây ngứa và rát, đặc biệt nặng hơn vào mùa hè hoặc khi vận động, khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo bác sĩ Phạm Đình Hòa, Phó trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, bệnh nhân có tổn thương da dạng dát đỏ ranh giới rõ, có vảy tiết và nứt nẻ tại các vùng nếp gấp. Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh mắc Pemphigus lành tính có tính chất gia đình (bệnh Hailey-Hailey), một bệnh da bọng nước di truyền hiếm gặp, kèm nhiễm nấm da. Đáng chú ý, người bố của bệnh nhân cũng có biểu hiện tương tự, gợi ý yếu tố di truyền trội trong gia đình.

Bệnh Hailey-Hailey thường xuất hiện ở vùng da có nếp gấp, dễ ma sát như bẹn, nách, dưới vú, gây đau rát, ngứa và ảnh hưởng thẩm mỹ. Bệnh tiến triển mạn tính, dễ tái phát, đặc biệt khi da bị ma sát, ra mồ hôi hoặc nhiễm khuẩn, làm giảm đáng kể chất lượng sống của người mắc.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị thuốc nhằm điều hòa tăng sinh tế bào sừng, kết hợp tiêm botulinum toxin A tại vị trí thương tổn để giảm tiết mồ hôi và viêm nhiễm. Sau 4 tuần, tình trạng viêm đỏ, rỉ dịch giảm rõ rệt, da khô thoáng, người bệnh hết ngứa rát và có thể sinh hoạt bình thường.

Bất ngờ từ ca bệnh da di truyền hiếm gặp đáp ứng botulinum toxin - Ảnh 3.
Bất ngờ từ ca bệnh da di truyền hiếm gặp đáp ứng botulinum toxin - Ảnh 4.

Vùng tổn thương của nam bệnh nhân mắc bệnh da di truyền hiếm gặp, trước và sau điều trị

Theo các bác sĩ Hoà, botulinum toxin vốn được biết đến trong lĩnh vực thẩm mỹ da liễu (xóa nhăn, tạo hình khuôn mặt) nhưng ngày càng được ứng dụng điều trị bệnh lý da, nhất là các trường hợp bệnh Hailey-Hailey kháng trị hoặc tái phát nhiều lần. Liệu pháp này giúp giảm viêm, giảm tiết mồ hôi, hạn chế xâm nhập vi sinh vật, từ đó ngăn ngừa tái phát bệnh lâu dài.

Bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, cho biết bệnh Hailey-Hailey là bệnh da bọng nước di truyền hiếm, tỉ lệ mắc chỉ khoảng 1/50.000 người. Việc kết hợp botulinum toxin trong điều trị mở ra hướng mới, giúp kiểm soát triệu chứng hiệu quả và an toàn hơn so với các liệu pháp truyền thống.

Ca bệnh này sẽ được báo cáo và thảo luận chuyên sâu tại Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên 2025 (ANCD2025) và Hội nghị nghiên cứu Da liễu Việt Nam lần thứ III (CIDVIII), diễn ra từ ngày 13 đến 15-11, tại Đà Nẵng.

Sự kiện còn là dịp các chuyên gia cập nhật tiến bộ điều trị, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và giới thiệu những kỹ thuật mới trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da.

Tin liên quan

Bác sĩ Việt Nam đóng góp cho quốc tế về điều trị bệnh da hiếm gặp

Bác sĩ Việt Nam đóng góp cho quốc tế về điều trị bệnh da hiếm gặp

(NLĐO) - Cuốn sách "Bệnh da hiếm gặp" phiên bản tiếng Anh của Giáo sư Trần Hậu Khang được công bố đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phát hiện nhiều bệnh về da hiếm gặp

Bệnh viện Da Liễu TP HCM vừa tiếp nhận một bệnh nhân mắc bệnh về da mà hiện nay trên toàn thế giới chỉ có khoảng 200 ca được báo cáo

Công bố gần 50 bệnh da hiếm gặp

(NLĐO) - Gần như 100% bệnh da hiếm gặp bị chẩn đoán nhầm ở nhiều cơ sở y tế trước khi bệnh nhân đến bệnh viện tuyến cuối. Cuốn sách “Bệnh da hiếm gặp” là một tài liệu y khoa góp phần quản lý bệnh da hiếm tốt hơn

Da liễu Di truyền bệnh da bệnh da hiếm gặp hiếm gặp da di truyền tiêm botulinum toxin bệnh Hailey-Hailey
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo