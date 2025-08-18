HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bất ngờ về lượng xoài Trung Quốc về chợ TP HCM

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Những ngày qua, xoài Trung Quốc về TP HCM khá ít, chỉ khoảng 8 tấn/ngày và giá cũng không hề rẻ

Với xoài loại ăn chín, giống xoài cát Hòa Lộc giá từ 70.000 – 100.000 đồng/kg, tùy loại; xoài cát chu từ 40.000 – 60.000 đồng/kg, tùy loại.

Xoài Trung Quốc không hề rẻ

Thị trường còn có xoài Trung Quốc với giá cỡ 65.000 – 75.000 đồng/kg, loại cỡ nhỏ.

Thông tin từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM) cho biết xoài Trung Quốc có giá sỉ bình quân từ 33.000 – 35.000 đồng/kg.

So với cuối tháng 5-2025, hiện xoài Trung Quốc về ít hơn và giá cao hơn. Thời điểm đó, mỗi ngày xoài Trung Quốc về chợ từ 20 – 30 tấn/ngày, giá bán sỉ từ 22.000 – 28.000 đồng/kg, tùy loại.

Bất ngờ về xoài Trung Quốc bán tại TP HCM với giá không hề rẻ - Ảnh 1.

Xoài Trung Quốc bán ở phường Tân Định, TP HCM vào tháng 8-2025

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, xoài Trung Quốc về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 742 tấn, giảm 44% (tức giảm 583 tấn) so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, với việc cuối mùa, vẫn có xoài Trung Quốc về chợ giữa bối cảnh xoài Việt Nam đứt mùa, giá cao thì kết quả nhập khẩu xoài cả năm 2025 có thể thay đổi.

Bất ngờ về xoài Trung Quốc bán tại TP HCM với giá không hề rẻ - Ảnh 2.

Xoài Trung Quốc bán tại chợ sỉ

Đại diện một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu xoài ở ĐBSCL cho hay xoài đứt lứa khoảng hơn 1 tháng nay và dự kiến 2 tuần nữa mới có hàng nhiều trở lại. Đây cũng là lý do khiến xoài ngoại đổ bộ vào thị trường Việt Nam.

Việt Nam nhập xoài từ Campuchia còn nhiều hơn

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho hay Trung Quốc là nước trồng xoài có sản lượng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ nên việc Việt Nam nhập khẩu xoài từ nguồn này là không bất ngờ.

"Các nhà thương mại sẽ tính toán thời điểm nào để xuất khẩu hay nhập khẩu, tùy theo cung – cầu thị trường" – ông Mười nói.

Bất ngờ về xoài Trung Quốc bán tại TP HCM với giá không hề rẻ - Ảnh 3.

Công nhân gọt xoài keo Campuchia để chế biến

Cũng theo ông Mười, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu xoài từ Campuchia, dùng cho chế biến (xoài đông lạnh, sấy dẻo, cắt hạt lựu,…) còn xoài Trung Quốc dùng để ăn tươi và hàng về không đều. 

Xoài nhập khẩu từ Campuchia chủ yếu là xoài keo do nước này trồng tập trung có sản lượng lớn, giá cạnh tranh và gần các nhà máy chế biến ở ĐBSCL.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã chi 1,2 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, tăng 17,5%.

Trong nhóm các loại trái cây nhập khẩu, xoài được nhập nhiều thứ 5 sau: táo, nho, quýt và cherry với số lượng 27,6 triệu USD tăng 7% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Xuất khẩu xoài tăng mạnh hơn

Ở chiều ngược lại, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu được 175,5 triệu USD xoài, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xoài là mặt hàng trái cây xuất khẩu có giá trị cao thứ 4, sau sầu riêng, thanh long, chuối và có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất khi sầu riêng, thanh long giảm tốc còn chuối tăng trưởng 6,3%.


